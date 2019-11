Szanujmy, nie marnujmy

Przegapienie terminu przydatności do spożycia, robienie zakupów „na zapas”, zbyt duże porcje posiłków i niewłaściwe przechowywanie żywności – to tylko niektóre z najczęściej wymienianych przyczyn wyrzucania jedzenia wśród Polaków. Do kosza najczęściej trafiają pieczywo (23,7%), świeże owoce (12,6%) i wędliny (12,8%)[1]. Wielu z nas wciąż nie wie, że wyrzucanie żywności to nie tylko roztrwonione pieniądze, ale także duży problem społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. A przede wszystkim negatywny wpływ na środowisko – by wyprodukować i dostarczyć żywność, potrzebne są nakłady wody, energii i paliwa.

W swojej najnowszej kampanii „Szanujmy, jedzenia nie marnujmy” sieć Kaufland wspólnie z Bankami Żywności udowadnia, że sposobów na niemarnowanie żywności jest wiele i podpowiada, co zrobić, by ograniczyć wyrzucanie żywności we własnym domu i docelowo całkowicie wyeliminować to zjawisko.

Kupujmy świadomie

Najprostszym sposobem na świadome kupowanie jest chodzenie na zakupy z listą i przejrzenie lodówki oraz szafek przed udaniem się do marketu – w ten sposób unikniemy kupowania nadmiernej liczby produktów, jednocześnie nie zapominając o tych niezbędnych. Warto kupować składniki również z myślą o konkretnym przepisie – w ten sposób unikniemy ryzyka wyrzucania niewykorzystanych produktów.

Rozsądnie przechowujmy żywność

By na długo zachowały świeżość - mleko, produkty mleczne i wszystkie te z długą datą ważności trzymajmy na górnej półce lodówki. Wędliny, świeże mięso i ryby, ze względu na krótszy okres przydatności do spożycia, najlepiej trzymać na jej środkowych półkach. Pamiętajmy przy tym, że wędliny powinny być przechowywane w pergaminie lub pojemnikach próżniowych, a nie w folii aluminiowej. W najniższych partiach lodówki, czyli tam, gdzie jest najchłodniej, możemy przechowywać marchew, pietruszkę, seler oraz owoce sezonowe. Pomidory, ogórki, cebula, czosnek, ziemniaki, rośliny strączkowe i owoce egzotyczne nie lubią warunków chłodniczych – lepiej przechowywać je poza lodówką, by swą świeżość zachowały na dłużej. Jajka można z powodzeniem przechowywać nawet do trzech tygodni w warunkach chłodniczych. Pamiętajmy jednak, by ich nie myć – skorupka jest pokryta warstwą ochronną, dzięki czemu nie przepuszcza drobnoustrojów.

Pasteryzuj, mróź, susz lub odpiekaj!

Nie udało się wykorzystać kupionych produktów, a zbliża się termin ich przydatności do spożycia? Nic straconego! Wciąż możemy je uratować przed zmarnowaniem poprzez pasteryzowanie, kiszenie, suszenie i mrożenie. Z owoców sezonowych możemy stworzyć pyszne kompoty, dżemy lub powidła, a warzywa ukisić – z pewnością zimą przypomną o smakach i aromatach lata. Warzywa i owoce to również świetna podstawa do stworzenia suszonych przekąsek – zamienników chipsów lub dodatków do zup i sosów. Z kolei najprostszym sposobem na zagospodarowanie zalegających produktów spożywczych jest ich mrożenie. Mrozić możemy niemal wszystko – poczynając od surowych warzyw i owoców, poprzez pieczywo, a kończąc na daniach, które zostały z obiadu lub kolacji. Wreszcie, wykorzystując żywność, która pozostała nam z poprzednich posiłków, możemy stworzyć sałatki i zapiekanki na bazie makaronu, ryżu czy kaszy, pasty z jajek czy roślin strączkowych i tosty z czerstwego pieczywa.

„Szanujmy, jedzenia nie marnujmy”

By wspólnie szerzyć świadomość wśród konsumentów i zapobiegać marnowaniu żywności w Polsce, sieć Kaufland, wraz z Federacją Polskich Banków Żywności, z początkiem listopada ruszyła z dwutygodniową kampanią pod hasłem „Szanujmy, jedzenia nie marnujmy”. Jest ona częścią szerszej kampanii CSR pod hasłem „Zróbmy to razem.”, w której sieć podejmuje szereg działań z zakresu CSR zmierzających m.in. do ograniczenia zużycia plastiku, ochrony środowiska i pomocy potrzebującym. Kampania edukacyjna będzie kontynuowana również w 2020 roku. Wiele istotnych wskazówek i mnóstwo inspiracji na dania wykorzystujące żywność pozostałą z poprzednich dań znajdziemy na stronie: https://www.kaufland.pl/konkursy-akcje/szanujmy-nie-marnujmy.html

[1] Na podstawie raportu z 2019 r. przygotowanego na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności: https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2019/10/Banki-%C5%BBywno%C5%9Bci_-Raport-Nie-marnuj-jedzenia-2019.pdf