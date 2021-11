Szyndzielnia: pogoda na dzisiaj (15.11). Warunki pogodowe - Beskid Śląski

Słońce zajdzie dziś o godzinie 16:00. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. -2 do 1 °C.

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Szyndzielni ma wynieść 0 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 0%.

W ciągu dnia na Szyndzielni (Beskid Śląski) odczuwalna temperatura wyniesie 1 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 0%.

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to -2 °C, natomiast prędkość wiatru - 17 km/h. Nie powinno padać.

Na Szyndzielni śnieg utrzymuje się od początku listopada do początku maja. Często występują tu również opady deszczu. Wybierając się na Szyndzielnię warto więc zaopatrzyć się w coś przeciwdeszczowego, chroniącego od wiatru oraz ciepłego.

Szlaki na Szyndzielnię

Obok schroniska znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Na Szyndzielnię można dotrzeć dwoma czerwonymi szlakami turystycznymi: z Cygańskiego Lasu, co powinno zająć około 2,5 godziny lub z Klimczoka, co potrwa około 45 min. Można dotrzeć również dwoma żółtymi szlakami: z Bielska-Białej, co może potrwać 2,5 godziny lub nieco krótszym, trwającym 1,5 godziny z Wapienicy. Zielony szlak turystyczny prowadzi z Olszówki Górnej i zajmuje 2 godziny.