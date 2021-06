Szyndzielnia: pogoda od 09.06. Prognoza na dzisiaj i kolejne dni - Beskid Śląski

Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:50. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj za dnia wynosi 0 %. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 7 do 9 °C.

W ciągu dnia na Szyndzielni (Beskid Śląski) odczuwalna temperatura wyniesie 9 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 24%.

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to 9 °C, natomiast wiać ma z prędkością 4 km/h.

Na Szyndzielni (Beskid Śląski) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 13 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 40%.

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa przewidywana temperatura wyniesie 7 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 7 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa spodziewana temperatura to 5 °C, a prędkość wiatru 5 km/h.

The North Face Borealis Classic 29L Tnf Black Asphalt Grey

The North Face

Hi Tec Murray Strong Blue Dress Blue Excalibur 35L

Hi Tec Plecak Murray 35L Storm Front Nine Iron Macaw Green

Hi-Tec Pioneer Ii 25L 22596-Ins Bl Or Pe

Na Szyndzielni śnieg utrzymuje się od początku listopada do początku maja. Często występują tu również opady deszczu. Wybierając się na Szyndzielnię warto więc zaopatrzyć się w coś przeciwdeszczowego, chroniącego od wiatru oraz ciepłego.

Szlaki na Szyndzielnię

Obok schroniska znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Na Szyndzielnię można dotrzeć dwoma czerwonymi szlakami turystycznymi: z Cygańskiego Lasu, co powinno zająć około 2,5 godziny lub z Klimczoka, co potrwa około 45 min. Można dotrzeć również dwoma żółtymi szlakami: z Bielska-Białej, co może potrwać 2,5 godziny lub nieco krótszym, trwającym 1,5 godziny z Wapienicy. Zielony szlak turystyczny prowadzi z Olszówki Górnej i zajmuje 2 godziny.