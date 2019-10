Tak grający GKS chcą oglądać kibice. Wigry Suwałki bez szans w Bełchatowie [GALERIA]

W pierwszych piętnastu minutach nie działo się zbyt wiele, a jedynie można odnotować uderzenie Macieja Masa obok bramki. Po kwadransie gry Marcin Grolik centrował w pole karne gości i wydawało się, że gracz Wigier dotknął piłki ręką, ale sędzia Sebastian Jarzębak pozwolił kontynuować grę. Dwie minuty potem pierwszy atak przeprowadzili goście, ale strzał nie sprawił bełchatowianom większych problemów. Następną sytuację miał Bartosz Biel, ale z około 20. metrów uderzył obok słupka. W 35. minucie świetny strzał przewrotką oddał Viktor Putin, ale piłka trafiła w rywala. W 45. minucie Stadion Miejski w Bełchatowie eksplodował, bo bramkę na 1:0 zdobył Bartosz Biel, który wcisnął piłkę tuż przy słupku po świetnej akcji i zagraniu Putina.

Po przerwie GKS atakował jeszcze częściej. Już w 52. minucie z lewej strony boiska piłkę z autu wrzucił w pole karne Mateusz Szymorek, a Mateusz Marzec bez zastanowienia z półobrotu uderzył tuż przy lewym słupku i było już 2:0. Chwilę później znów okazję miał Marzec, ale uderzył zbyt lekko. Drugi raz w tym meczu piłkę do bramki skierował Biel po podaniu Szymorka, ale jak się okazało, skrzydłowy GKS był na spalonym. Kolejną okazję mieli znów "Brunatni". Uderzył Adrian Małachowski, piłkę trącił Marcin Grolik, ale bramkarz gości był tam, gdzie trzeba. Po stronie Wigier na uderzenie zdecydował się Łukasz Sosnowski, ale Paweł Lenarcik sparował piłkę na rzut rożny. W 73. minucie drugą bramkę w meczu zdobył Marzec, który głową uderzył nie do obrony po centrze z lewego skrzydła Putina. Chwilę potem GKS znów rozbił defensywę Wigier i niewiele zabrakło, a po podaniu Marca do Biela kibice znów mogliby się cieszyć. Minutę później z lewej strony wpadł w pole karne suwalczan Szymorek i uderzył minimalnie niecelnie. W 80. minucie wprowadzony z ławki Dawid Flaszka także miał swoją okazję. W końcówce w boczną siatkę uderzył Maciej Mas, a Emile Thiakane, który pojawił się na murawie w miejsce Viktora Putina, huknął, lecz bramkarz Wigier dobrze interweniował.