Targi Turystyczne TT Warsaw 2019 za nami. Zobacz zdjęcia i wideo

Dlaczego warto przyglądać się TT Warsaw? Zapytaliśmy o to Urszulę Potęgę, Prezes Zarządu, MT Targi Polska. - Rozpoczynamy sezon 2019/2020. Każdy z naszych gości przyjechał ze swoją ofertą, a ta jest bardzo bogata i dotyczy niemal każdego zakątka świata. Okaże się, jakie będą trendy, co będą wybierały biura podróży, gdzie zdecydujemy się pojechać tym razem. Jak co roku swoje stoisko na targach będzie miała również Polska. TT Warsaw to szereg niespodzianek - konkursy i spotkania z podróżnikami. Może oni zainspirują nas do kolejnego wyjazdu? O niektórych atrakcjach, o których opowiedzą mogliśmy nawet nie słyszeć. Tylu ofert turystycznych i tylu emocji nie ma nigdzie indziej- mówi nam Potęga.

-TT Warsaw to dla nas co roku bardzo ważne dni - mówi nam z kolei Piotr Henicz, Wiceprezes Zarządu Biura Podróży ITAKA i dodaje: Jesteśmy zaszczyceni, że ITAKA może świętować swoje 30 urodziny podczas największej imprezy turystycznej w Polsce. Tym bardziej, że uczestniczymy w nich od samego początku istnienia tego wydarzenia. Sami szykujemy wiele niespodzianek - w roku 2020 z ITAKĄ polecimy bezpośrednio z Warszawy m.in. na karaibską wyspę Curacao i do Miami.