Tej jesieni powraca trasa koncertowa „Cohen i Kobiety”

Leonard Cohen artysta niezwykły, którego popularność przekraczała granice i mury, a muzyka łączyła pokolenia. Od samego początku pierwszych scenicznych występów w późnych latach 70., charakterystyczny głos i poetyckie teksty stały się jego znakiem rozpoznawczym, a niepowtarzalny klimat koncertów przyniósł mu rzeszę oddanych odbiorców. Przez ponad 45 lat artystycznej działalności Leonard Cohen, zyskał status artysty nietuzinkowego, otoczonego aurą wyjątkowości. Takie też były jego piosenki, subtelnie w warstwie muzycznej i ale silnie emocjonalne i melodyjne – po prostu wyjątkowe. Cohen pozostawił po sobie ogromną muzyczną spuściznę ponad 25 albumów i wiele przebojów m.in. „I’m Your Man”, „Hallelujah”, „Suzanne”, „Famous Blue Raincoat”, „You Want It Darker” czy „So Long Marianne”. Jego trasy koncertowe wiodły zarówno przez Stany Zjednoczone i rodzinną Kanadę jak i Europę (występował w Belgii, Danii, Norwegii, Finlandii, Polsce, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Turcji, Rumunii, Francji, Hiszpanii i Portugalii), gdzie wiele jego płyt zyskało status złotych czy platynowych. Wielką popularność artysta zyskał już w latach 80. również w Polsce, a to za sprawą popularyzatorskiej działalności Macieja Zębatego, który zarówno tłumaczył jego teksty jak i występował wykonując jego piosenki. Leonard Cohen koncertował w Polsce ponad dziesięciokrotnie, ostatni raz w lipcu 2013 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Niezwykle popularna, muzyka artysty powróci już tej jesieni za sprawą trasy koncertowej „Cohen i Kobiety”. 85 rocznica urodzin kanadyjskiego barda, która przypada w tym roku to doskonały moment by ponownie wsłuchać się w jego twórczość.

Dla Anity Lipnickiej Cohen to guru, mistrz słowa i przewodnik po muzycznym świecie jak wyznała w jednym z wywiadów. „Te koncerty mają w sobie niesamowitą moc, również dzięki fantastycznym wokalistkom, ale przede wszystkim za sprawą pięknej muzyki i słów Leonarda Cohena” – dodaje o legendarnym twórcy Natalia Kukulska.

Na scenie podczas trasy „Cohen i Kobiety” zobaczymy Anitę Lipnicką, Natalię Kukulską, Barbare Wrońską, Darię Zawiałow, Grażyne Łobaszewską, Julię Pietruchę, Matyldę Damięcką i Paulinę Przybysz oraz zespół muzyczny pod kierownictwem Leszka Biolika. Jeszcze w tym roku „Cohen i Kobiety” będzie można zobaczyć 24 listopada w Bydgoszczy, 25 listopada w Gdańsku oraz 9 grudnia we Wrocławiu. W marcu 2020 roku trasa zwita kolejno do Szczecina, Zabrza i Warszawy.

„Cohen i Kobiety” to niezwykłe koncerty podczas których można posłuchać klimatycznych piosenek Cohena w interpretacji cenionych polskich wokalistek. Każda z nich daje utworom Cohena coś od siebie, co w połączeniu z tekstami w przekładzie Macieja Zembatego i nieoczywistymi aranżacjami Leszka Biolika urzeka już przy pierwszym zetknięciu. Klimatu koncertu dopełniają wizualizacje i grafiki Matyldy Damięckiej.

„Cohen i Kobiety” to niepowtarzalna szansa, by w towarzystwie kobiet, gwiazd polskiej sceny muzycznej, jeszcze raz spotkać się z muzyką Cohena i jego przebojami taki jak: „In My Secret Life”, „Suzanne” czy „Dance Me To The End Of Love”.

