Temperatura w Bałtyku dziś. Sprawdź, gdzie teraz (11.09) woda w Bałtyku jest przyjemna do kąpieli 🏖️

Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (11.09.2021) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

Łazy, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (11.09.2021) Kąpielisko: Łazy 225 Morze Bałtyckie, Łazy, Wczasowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Łazy 224 Morze Bałtyckie, Łazy, Leśna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 16°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 29.08.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 29.08.2021)

Kąpielisko: Łazy 223B Morze Bałtyckie, Łazy, prawej strony od głównego wejście na plaże przy ulicy Leśnej

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 16°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. 29.08.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 29.08.2021) Kąpielisko: Łazy 225B Morze Bałtyckie, Łazy,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 16°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Dane pochodzą z 29.08.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 29.08.2021)

Temperatura wody w Bałtyku w Darłowie 11.09.2021

Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Dane pochodzą z 25.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 14 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 18.08.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 18.08.2021)

Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 14 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 18.08.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 18.08.2021) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 14 m/s. 18.08.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 18.08.2021)

Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 2" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 14 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 18.08.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 18.08.2021) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 3" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 14 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 18.08.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 18.08.2021)

Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 4" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 14 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 18.08.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 18.08.2021) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 5" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 14 m/s. Dane pochodzą z 18.08.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 18.08.2021)

Wicie, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (11.09.2021) Kąpielisko: Wicie Morze Bałtyckie, Wicie, Morska zejście Wicie 0

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Wicie wejście „Wicie 3Z” Morze Bałtyckie, Wicie,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 29.08.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 12.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 29.08.2021)

11.09.2021, temperatura wody w Bałtyku w Kuźnicy Kąpielisko Kuźnica "Kościół" Morze Bałtyckie, Kuźnica, Kuźnica wejście nr 32-33 ul. Helska Kościół

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 23°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019) Kąpielisko Kuźnica "Szkoła" Morze Bałtyckie, Kuźnica,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 25°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 2.08.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2021)

flaga: Biała (dane z 2.08.2021)

Temperatura wody w Bałtyku w Gdańsku 11.09.2021 Kąpielisko: Gdańsk Świbno Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Gdańsk, Trałowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 20°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno Zatoka Gdańska, Gdańsk, Zdrojowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Gdańsk Orle Zatoka Gdańska, Gdańsk, Lazurowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 17°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 30.08.2021) Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Zatoka Gdańska, Gdańsk, Falowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 30.08.2021)

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Zatoka Gdańska, Gdańsk, Wydmy

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. 31.08.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2021) Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno Zatoka Gdańska, Gdańsk, Jantarowa 1

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2021)

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo Zatoka Gdańska, Gdańsk, Jantarowa 4

Temperatura powietrza na kąpielisku to 14°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. 31.08.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2021) Kąpielisko: Gdańsk Klipper Jelitkowo Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Gdańsk, Bałtycka

Temperatura powietrza na kąpielisku to 15°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 50m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2021)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2021)