Temperatura wody w Bałtyku dziś (23.07). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️

Morze Bałtyckie, Łazy, Wczasowa Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C , natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020. Przydatne informacje o kąpielisku:

Kąpielisko: Łazy 223B

Morze Bałtyckie, Łazy, prawej strony od głównego wejście na plaże przy ulicy Leśnej

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 23°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 22.07.2021.

Więcej o kąpielisku:

godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 15.07.2021)

flaga: Biała (dane z 22.07.2021)

Kąpielisko: Łazy 225B

Morze Bałtyckie, Łazy,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 23°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. 22.07.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: