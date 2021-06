Temperatura wody w Bałtyku teraz. Sprawdź, gdzie 04.06 warto się kąpać w morzu 🏖️

Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (4.06.2021) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Łazach Kąpielisko: Łazy 225 Morze Bałtyckie, Łazy, Wczasowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Łazy 224 Morze Bałtyckie, Łazy, Leśna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Łazy 223B Morze Bałtyckie, Łazy, prawej strony od głównego wejście na plaże przy ulicy Leśnej

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Łazy 225B Morze Bałtyckie, Łazy,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Temperatura wody w Bałtyku w Darłowie 4.06.2021

Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. 25.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 25.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 25.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 25.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 2" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 25.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 3" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. 25.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 4" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. Dane pochodzą z 25.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 5" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Dane pochodzą z 25.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Wiciach Kąpielisko: Wicie Morze Bałtyckie, Wicie, Morska zejście Wicie 0

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Wicie wejście „Wicie 3Z” Morze Bałtyckie, Wicie,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Temperatura wody w Bałtyku w Kuźnicy 4.06.2021 Kąpielisko Kuźnica "Kościół" Morze Bałtyckie, Kuźnica, Kuźnica wejście nr 32-33 ul. Helska Kościół

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 23°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 30.08.2019 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019) Kąpielisko Kuźnica "Szkoła" Morze Bałtyckie, Kuźnica,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Temperatura wody w Bałtyku w Gdańsku 4.06.2021 Kąpielisko: Gdańsk Świbno Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Gdańsk, Trałowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 20°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno Zatoka Gdańska, Gdańsk, Zdrojowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Gdańsk Orle Zatoka Gdańska, Gdańsk, Lazurowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 20°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Zatoka Gdańska, Gdańsk, Falowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 20°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Zatoka Gdańska, Gdańsk, Wydmy

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno Zatoka Gdańska, Gdańsk, Jantarowa 1

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo Zatoka Gdańska, Gdańsk, Jantarowa 4

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 10 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Gdańsk Klipper Jelitkowo Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Gdańsk, Bałtycka

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 50m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Krynicy Morskiej Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Korczaka" Zatoka Gdańska, Krynica Morska, Zejście od ul. Korczaka

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 500m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2" Zatoka Gdańska, Krynica Morska,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1" Zatoka Gdańska, Krynica Morska,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port" Zatoka Gdańska, Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port 2" Zatoka Gdańska, Krynica Morska, Zejście nr 29

Temperatura powietrza na kąpielisku to 25°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 0 m/s. Dane pochodzą z 20.07.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2019)

flaga: Biała (dane z 20.07.2019) Kąty Rybackie, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Kąty Rybackie Zatoka Gdańska, Kąty Rybackie, zejście przy porcie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 20°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 29.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Sztutowie 4.06.2021 Kąpielisko: Sztutowo Zatoka Gdańska, Sztutowo, zejście od ul. Morskiej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 20°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 29.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Stegnie 4.06.2021 Kąpielisko: Stegna II Zatoka Gdańska, Stegna, Zejście od ul. Morskiej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 16°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. 2.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 2.09.2020) Kąpielisko: Stegna I Zatoka Gdańska, Stegna, Zejście od ul. Lipowej

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 2.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 2.09.2020)

Jantar, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Jantar Zatoka Gdańska, Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar

Temperatura powietrza na kąpielisku to 16°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 2.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 2.09.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Mikoszewie 4.06.2021 Kąpielisko: Mikoszewo Zatoka Gdańska, Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym"

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 15°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku na Helu 4.06.2021 Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" Morze Bałtyckie, Hel, wejście nr 66 ul.Leśna

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 6.07.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 6.07.2020) Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" Morze Bałtyckie, Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko nr 3 - "Mała Plaża" Morze Bałtyckie, Hel, Bulwar Nadmorski na wschód od portu

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 21°C, a temperatura powietrza - 17°C. Prędkość wiatru wynosi 0 m/s. 22.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 22.08.2020) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Sopocie Kąpielisko: Sopot-32A-33 Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Sopot - Hotel Radison Morze Bałtyckie, Sopot,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko: Sopot - Tropikalna Wyspa Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 26

Temperatura powietrza na kąpielisku to 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II Morze Bałtyckie, Sopot,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I Zatoka Gdańska, Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Temperatura powietrza na kąpielisku to 24°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 15.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 4.09.2020)

flaga: Biała (dane z 15.09.2020) Kąpielisko: Sopot-Hotel Sopot-Beach Club Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Sopot, na wysokości wejścia nr 10 na plażę

Temperatura powietrza na kąpielisku to 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Hotel Haffner-Esentra Morze Bałtyckie, Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 21°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Park Północny I Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Park Północny II Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 20

Temperatura powietrza na kąpielisku to 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Sopot-K22 Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba Zatoka Gdańska, Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 28.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Gdynia, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Gdynia Orłowo Zatoka Gdańska, Gdynia, Orłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 15°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Gdynia Redłowo Zatoka Gdańska, Gdynia, Redłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 17°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście Zatoka Gdańska, Gdynia, Śródmieście

Temperatura powietrza na kąpielisku to 16°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Gdynia Babie Doły Zatoka Gdańska, Gdynia, Babie Doły

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 16°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Juracie Kąpielisko Jurata "Międzymorze" Morze Bałtyckie, Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 10°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 29.08.2019.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 29.08.2019) Jastarnia, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko Jastarnia "Leśna" Morze Bałtyckie, Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 21°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019) Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa" Morze Bałtyckie, Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 14°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 30.08.2019 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019)

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa" Morze Bałtyckie, Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 14°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 30.08.2019 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019)

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa" Morze Bałtyckie, Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 14°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 30.08.2019 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Mechelinkach Kąpielisko: Mechelinki Zatoka Pucka, Mechelinki, Mechelinki

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Rewie 4.06.2021 Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Gdańskiej Zatoka Pucka, Rewa, Na południe od cypla rewskiego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Puckiej Zatoka Pucka, Rewa, Na północ od cypla rewskiego

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Chałupach Kąpielisko: Chałupy wejście nr 21 Morze Bałtyckie, Chałupy, Kosakowo Babie Doły

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Pucku Kąpielisko: Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej Zatoka Pucka, Puck, Lipowa na wschód od portu jachtowego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 23.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 23.08.2020) Władysławowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Władysławowo-Półwysep wejście nr 3 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 4 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 9 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Dane pochodzą z 15.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 15.09.2020) Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 6 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 10 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Chłapowie Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 12 Morze Bałtyckie, Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 13 Morze Bałtyckie, Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Jastrzębiej Górze 4.06.2021 Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 23 Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. 15.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 15.09.2020) Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 22 Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 25 Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Ostrowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Ostrowo wejście nr 32 Morze Bałtyckie, Ostrowo, Wejście nr 32 Ostrowo Pustki (kolonia)

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Ostrowo wejście nr 35 Morze Bałtyckie, Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Karwi 4.06.2021 Kąpielisko: Karwia wejście nr 43 Morze Bałtyckie, Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Karwia wejście nr 45 Morze Bałtyckie, Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Karwieńskim Błocie Drugim 4.06.2021 Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich Morze Bałtyckie, Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 20°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 10 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Dębkowie, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko morskie w Dębkach Morze Bałtyckie, Dębki, wejście nr 19

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 10 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Białogórze Kąpielisko morskie w Białogórze Morze Bałtyckie, Białogóra, wejście nr 33

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 23°C. Prędkość wiatru wynosi 10 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Lubiatowie 4.06.2021 Kąpielisko Morskie Lubiatowo-pomiędzy wejściem na plażę nr 43 i 44 Morze Bałtyckie, Lubiatowo, wejście nr 44

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 20°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2019.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 23.08.2019)

flaga: Biała (dane z 31.08.2019) Łeba, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko przy plaży C w Łebie Morze Bałtyckie, Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik"

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 15°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 31.08.2018 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2018) Kąpielisko przy plaży A w Łebie Morze Bałtyckie, Łeba, Kąpielisko A - na prawo od kanału portowego do hotelu "Neptun"

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 15°C, a temperatura powietrza - 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2018.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 500m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2018)

Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie Morze Bałtyckie, Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 15°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2018.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2018) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Czołpino Kąpielisko: Czołpino Morze Bałtyckie, Czołpino, Czołpino

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 29.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 14.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2020) Rowy, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie I Morze Bałtyckie, Rowy,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie II Morze Bałtyckie, Rowy,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Rowy Zachód Domki Letniskowe Morze Bałtyckie, Rowy,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rowy Zachód Radomsko Morze Bałtyckie, Rowy, Rowy plaża na zachód od portu

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Rowy Zachód Słoneczko Morze Bałtyckie, Rowy,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rowy Zachód Apator Morze Bałtyckie, Rowy,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Rowy Zachód Centralne Morze Bałtyckie, Rowy,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Dębinie 4.06.2021 Kąpielisko: Dębina Morze Bałtyckie, Dębina, Dębina

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Poddąbie, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Poddąbie Morze Bałtyckie, Poddąbie, Poddąbie

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Przewłoka, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Przewłoka Morze Bałtyckie, Przewłoka, Przewłoka

Temperatura powietrza na kąpielisku to 23°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 20°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2019) Temperatura wody w Bałtyku w Ustce 4.06.2021 Kąpielisko: Ustka Wschód Morze Bałtyckie, Ustka, Ustka plaża na wschód od portu

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 4°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 14°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 24.05.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 28.05.2021)

flaga: Czerwona (dane z 24.05.2021) Kąpielisko: Ustka Zachód I Morze Bałtyckie, Ustka,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 14°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 4°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 24.05.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 24.05.2021)

Kąpielisko: Ustka Zachód II Morze Bałtyckie, Ustka,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 14°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 4°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 24.05.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 24.05.2021) Temperatura wody w Bałtyku w Jarosławcu 4.06.2021 Kąpielisko: Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna” Morze Bałtyckie, Jarosławiec,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” Morze Bałtyckie, Jarosławiec,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” Morze Bałtyckie, Jarosławiec,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Kopani 4.06.2021 Kąpielisko: Kopań Morze Bałtyckie, Kopań, Zejście 1Z

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Darłówku 4.06.2021 Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłówko, Darłówko Wschodnie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 13°C, a temperatura powietrza - 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 6.07.2018.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 29.08.2017)

flaga: Czerwona (dane z 6.07.2018) Bobolin, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Bobolin Wschód Morze Bałtyckie, Bobolin, Plażowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Bobolin Zachód Morze Bałtyckie, Bobolin, Wojska Polskiego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Dąbki, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko Dąbki Zachód – kąpielisko II Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko Dąbki Zachód – kąpielisko I Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko Dąbki Wschód – kąpielisko I Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko Dąbki Wschód – kąpielisko II Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Unieście, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Unieście 221 Morze Bałtyckie, Unieście, Morska

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Mielnie 4.06.2021 Kąpielisko: Mielno 216 Morze Bałtyckie, Mielno, Kościuszki

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Mielno 218 Morze Bałtyckie, Mielno, od ul.Wojska Polskiego do ul. Orła Białego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Mielno 219 Morze Bałtyckie, Mielno, Słoneczna

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Mielno 220 Morze Bałtyckie, Mielno, Pogodna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Mielenku Kąpielisko: Mielenko 215 Morze Bałtyckie, Mielenko, Brzozowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Mielenko 207 Morze Bałtyckie, Mielenko,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Chłopach Kąpielisko: Chłopy 214 Morze Bałtyckie, Chłopy, Portowa (wschodnia część przystani rybackiej)

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Chłopy 208 Morze Bałtyckie, Chłopy,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Sarbinowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko: Sarbinowo 213B Morze Bałtyckie, Sarbinowo, Leśna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Sarbinowo 212 Morze Bałtyckie, Sarbinowo, Pętla autobusowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Sarbinowo 211 Morze Bałtyckie, Sarbinowo, Plażowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Gąskach 4.06.2021 Kąpielisko: Gąski 210 Morze Bałtyckie, Gąski, Latarników

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Gąski 209 Morze Bałtyckie, Gąski,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Ustroniu Morskim Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 81m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 82m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 79m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Sianożętach 4.06.2021 Kąpielisko morskie w Sianożętach „Neptun” Morze Bałtyckie, Sianożęty, Sianożęty

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie w Sianożętach „Radar” Morze Bałtyckie, Sianożęty, Sianożęty

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Kołobrzegu Kąpielisko morskie Kołobrzeg "Podczele" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2028.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 6.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Marine Hotel" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 90m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Kamienny Szaniec" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Baza" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 21°C, a temperatura powietrza - 25°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 90m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Słoneczko" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2028.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Pomnik Zaślubin" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Molo" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2028 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Bałtyk" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 90m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód "Plaża Wojskowa" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. 29.08.2028 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód "Plaża TRM" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód "Radzikowo" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Grzybowo Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Grzybowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 16°C. Prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Dane pochodzą z 6.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 710m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 6.09.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Dźwirzynie 4.06.2021 Kąpielisko Dźwirzyno Morze Bałtyckie, Dźwirzyno, Dźwirzyno

Temperatura powietrza na kąpielisku to 15°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 6.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 730m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 6.09.2020) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Rogowie Kąpielisko Rogowo Morze Bałtyckie, Rogowo, Rogowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 26.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Mrzeżynie 4.06.2021 Kąpielisko Mrzeżyno Zachód Morze Bałtyckie, Mrzeżyno, Mrzeżyno Zachód

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 26.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 Morze Bałtyckie, Mrzeżyno,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 26.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Pogorzelicy 4.06.2021 Kąpielisko Pogorzelica Morze Bałtyckie, Pogorzelica, Pogorzelica

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Pogorzelica, Morska na zachód

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Pogorzelica 2 Morze Bałtyckie, Pogorzelica,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Pogorzelica, Wilków Morskich

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Niechorzu Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Niechorze, Leśna na wschód

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Niechorze Morze Bałtyckie, Niechorze, Niechorze

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Niechorze 2 Morze Bałtyckie, Niechorze,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Niechorze, Starowiejska na wschód

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Rewalu 4.06.2021 Kąpielisko Rewal plaża wschodnia 1 Morze Bałtyckie, Rewal, Klifowa/Różana

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 7 m/s. 3.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Rewal Morze Bałtyckie, Rewal, Rewal

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Rewal plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Rewal, Szczecińska na wschód

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Rewal 2 Morze Bałtyckie, Rewal,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Rewal, miedzy ul. Krakowską -Łowicką

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Trzęsacz, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko Trzęsacz Morze Bałtyckie, Trzęsacz, Trzęsacz

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Trzęsacz, Klifowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 7 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Pustkowie Kąpielisko Pustkowo Morze Bałtyckie, Pustkowo, Pustkowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Pobierowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 Morze Bałtyckie, Pobierowo, Pobierowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) Kąpielisko Pobierowo 1 Morze Bałtyckie, Pobierowo, między ul. Moniuszki- Mickiewicza

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Pobierowo 2 Morze Bałtyckie, Pobierowo, między ul. Poznańska -Jana z Kolna

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Pobierowo, Ciechanowska na wschód

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 Morze Bałtyckie, Pobierowo, Pobierowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Dziwnowie Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Spacerowej w Łukęcinie

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie Dziwnów "Słoneczne" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Słoneczna

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Dziwnów Morze Bałtyckie, Dziwnów, Dziwnów

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 800m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie Dziwnów "Przymorze" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Przymorze

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Dziwnów "Spadochroniarzy Polskich" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Dziwna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Łukęcin 4.06.2021 Kąpielisko morskie Łukęcin "Bajkowa" Morze Bałtyckie, Łukęcin, Łukęcin - 100 m na wschód i 100 m na zachód od wejścia na plażę (przedłużenie ul. Morskiej)

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Dziwnówek, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko morskie Dziwnówek Morze Bałtyckie, Dziwnówek, Dziwnówek - na wschód od ul. 1 Maja do ul. Plażowej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) 4.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Międzywodziu Kąpielisko morskie Międzywodzie Morze Bałtyckie, Międzywodzie, Międzywodzie - od ul. Westerplatte do ul. Szkolnej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 600m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Międzyzdroje, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (4.06.2021) Kąpielisko Zachód - obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód Molo Morze Bałtyckie, Międzyzdroje, Międzyzdroje - 600 m na zachód od mola do wejścia przy ul. Cichej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 27°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 15.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 600m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 31.05.2021)

flaga: Biała (dane z 15.09.2020) Kąpielisko Wschód - obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo Morze Bałtyckie, Międzyzdroje, Międzyzdroje - 600 m na wschód od mola do wejścia przy ul. Pomorskiej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 27°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 15.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 600m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 31.05.2021)

flaga: Biała (dane z 15.09.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Świnoujściu 4.06.2021 Kąpielisko Morskie Świnoujście Warszów Morze Bałtyckie, Świnoujście,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 28.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam Morze Bałtyckie, Świnoujście, Świnoujście kąpielisko morskie, lewobrzeże - 800 m, od zachodniej strony plaży na wysokości wejścia od ul. Prusa i od wschodniej strony plaży wejście od ul. Trentowskiego.

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 6.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 4.09.2020)

flaga: Biała (dane z 6.09.2020)

Kąpielisko Morskie Świnoujście - Uznam Wschód Morze Bałtyckie, Świnoujście, Świnoujślewobrzeże pomiedzy wejściem na plażę od ul.Powstańców Śląskich a ul. Trentowskiego/Chrobrego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Morskie Świnoujście - Uznam Zachód Morze Bałtyckie, Świnoujście, lewobrzeże pomiedzy wejściem na plażę od ul.Orkana a ul. Nowowiejskiego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Co wpływa na temperaturę wody w Bałtyku? Niemal każdy, kto wybiera się na wakacje nad morze, liczy na dobrą pogodę i wysoką temperaturę wody. Co roku plażowicze sprawdzają, jaka jest aktualnie temperatura wody w Bałtyku licząc na to, że oprócz kąpieli słonecznych uda im się również choć trochę poskakać przez fale. Trzeba jednak pamiętać, że położenie geograficzne utrudnia nagrzanie wody w Bałtyku, nie należy się tu więc spodziewać karaibskich, czy nawet śródziemnomorskich temperatur. Średnia temperatura wody w Bałtyku w sezonie wakacyjnym wynosi ok. 18 stopni Celsjusza, jednak zawsze waha się zależnie od miejscowości. Zdarza się, że tego samego dnia woda w różnych kąpieliskach bałtyckich ma od 14 do nawet 20 stopni Celsjusza. Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

