Temperatura wody w Bałtyku teraz. Sprawdź, gdzie 22.06 warto się kąpać w morzu 🏖️

Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (22.06.2021) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

Temperatura wody w Bałtyku w Łazach 22.06.2021 Kąpielisko: Łazy 225 Morze Bałtyckie, Łazy, Wczasowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Łazy 224 Morze Bałtyckie, Łazy, Leśna

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Łazy 223B Morze Bałtyckie, Łazy, prawej strony od głównego wejście na plaże przy ulicy Leśnej

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Łazy 225B Morze Bałtyckie, Łazy,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Darłowie

Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 25.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 25.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. 25.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 25.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 2" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. 25.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 3" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 25.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 4" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Dane pochodzą z 25.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020) Kąpielisko "Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 5" Morze Bałtyckie, Darłowo, Darłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Dane pochodzą z 25.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 25.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Wiciach 22.06.2021 Kąpielisko: Wicie Morze Bałtyckie, Wicie, Morska zejście Wicie 0

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Wicie wejście „Wicie 3Z” Morze Bałtyckie, Wicie,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Kuźnicy Kąpielisko Kuźnica "Kościół" Morze Bałtyckie, Kuźnica, Kuźnica wejście nr 32-33 ul. Helska Kościół

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 23°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 30.08.2019 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019) Kąpielisko Kuźnica "Szkoła" Morze Bałtyckie, Kuźnica,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Temperatura wody w Bałtyku w Gdańsku 22.06.2021 Kąpielisko: Gdańsk Świbno Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Gdańsk, Trałowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 20°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno Zatoka Gdańska, Gdańsk, Zdrojowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Gdańsk Orle Zatoka Gdańska, Gdańsk, Lazurowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 20°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo Zatoka Gdańska, Gdańsk, Falowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 20°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Gdańsk Stogi Zatoka Gdańska, Gdańsk, Wydmy

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno Zatoka Gdańska, Gdańsk, Jantarowa 1

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo Zatoka Gdańska, Gdańsk, Jantarowa 4

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 10 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Gdańsk Klipper Jelitkowo Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Gdańsk, Bałtycka

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 50m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Krynicy Morskiej Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Korczaka" Zatoka Gdańska, Krynica Morska, Zejście od ul. Korczaka

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 500m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2" Zatoka Gdańska, Krynica Morska,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1" Zatoka Gdańska, Krynica Morska,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.06.2021)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port" Zatoka Gdańska, Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 25.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko Morskie "Krynica Morska - Port 2" Zatoka Gdańska, Krynica Morska, Zejście nr 29

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 25°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 20.07.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2019)

flaga: Biała (dane z 20.07.2019) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Kątach Rybackich Kąpielisko: Kąty Rybackie Zatoka Gdańska, Kąty Rybackie, zejście przy porcie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 20°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 29.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2020) Sztutowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Sztutowo Zatoka Gdańska, Sztutowo, zejście od ul. Morskiej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 20°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 29.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2020) Stegna, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Stegna II Zatoka Gdańska, Stegna, Zejście od ul. Morskiej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 16°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 2.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 2.09.2020) Kąpielisko: Stegna I Zatoka Gdańska, Stegna, Zejście od ul. Lipowej

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 16°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 2.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 2.09.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Jantarze 22.06.2021 Kąpielisko: Jantar Zatoka Gdańska, Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. 2.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 2.09.2020) Mikoszewo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Mikoszewo Zatoka Gdańska, Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym"

Temperatura powietrza na kąpielisku to 15°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku na Helu 22.06.2021 Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" Morze Bałtyckie, Hel, wejście nr 66 ul.Leśna

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. 6.07.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 6.07.2020) Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" Morze Bałtyckie, Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko nr 3 - "Mała Plaża" Morze Bałtyckie, Hel, Bulwar Nadmorski na wschód od portu

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 21°C. Prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Dane pochodzą z 22.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 22.08.2020) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Sopocie Kąpielisko: Sopot-32A-33 Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 33 na plażę

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 21°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Sopot - Hotel Radison Morze Bałtyckie, Sopot,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko: Sopot - Tropikalna Wyspa Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 26

Temperatura powietrza na kąpielisku to 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II Morze Bałtyckie, Sopot,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I Zatoka Gdańska, Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 26°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. 21.06.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 11.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021) Kąpielisko: Sopot-Hotel Sopot-Beach Club Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Sopot, na wysokości wejścia nr 10 na plażę

Temperatura powietrza na kąpielisku to 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Hotel Haffner-Esentra Morze Bałtyckie, Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę

Temperatura powietrza na kąpielisku to 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Park Północny I Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Park Północny II Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 20

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Kąpielisko: Sopot-K22 Morze Bałtyckie, Sopot, na wysokości wejścia nr 22 na plażę

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba Zatoka Gdańska, Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 28.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020)

Gdynia, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Gdynia Orłowo Zatoka Gdańska, Gdynia, Orłowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 15°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.06.2021)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Gdynia Redłowo Zatoka Gdańska, Gdynia, Redłowo

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.06.2021)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście Zatoka Gdańska, Gdynia, Śródmieście

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 16°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.06.2021)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Gdynia Babie Doły Zatoka Gdańska, Gdynia, Babie Doły

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 16°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.06.2021)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Jurata, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko Jurata "Międzymorze" Morze Bałtyckie, Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 10°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 29.08.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 29.08.2019) Jastarnia, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko Jastarnia "Leśna" Morze Bałtyckie, Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna

Temperatura powietrza na kąpielisku to 21°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019) Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa" Morze Bałtyckie, Jastarnia, Jastrania wejście nr 46-47 ul. Bałtycka i Plażowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 14°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2019.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019)

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa" Morze Bałtyckie, Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 14°C, a temperatura powietrza - 22°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2019.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019)

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa" Morze Bałtyckie, Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 14°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 30.08.2019.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2019)

Temperatura wody w Bałtyku w Mechelinkach 22.06.2021 Kąpielisko: Mechelinki Zatoka Pucka, Mechelinki, Mechelinki

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Rewie Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Gdańskiej Zatoka Pucka, Rewa, Na południe od cypla rewskiego

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Puckiej Zatoka Pucka, Rewa, Na północ od cypla rewskiego

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 21.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Chałupach Kąpielisko: Chałupy wejście nr 21 Morze Bałtyckie, Chałupy, Kosakowo Babie Doły

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Puck, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej Zatoka Pucka, Puck, Lipowa na wschód od portu jachtowego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. 23.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.06.2021)

flaga: Biała (dane z 23.08.2020) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku we Władysławowie Kąpielisko: Władysławowo-Półwysep wejście nr 3 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 4 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 9 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 15.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Biała (dane z 15.09.2020) Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 6 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Władysławowo wejście nr 10 Morze Bałtyckie, Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Chłapowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 12 Morze Bałtyckie, Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Chłapowo wejście nr 13 Morze Bałtyckie, Chłapowo, Chłapowo wejście nr 13 Aleja Żeromskiego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Jastrzębiej Górze Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 23 Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 22°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 15.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 15.09.2020) Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 22 Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście nr 25 Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Ostrowie 22.06.2021 Kąpielisko: Ostrowo wejście nr 32 Morze Bałtyckie, Ostrowo, Wejście nr 32 Ostrowo Pustki (kolonia)

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Ostrowo wejście nr 35 Morze Bałtyckie, Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Karwia, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Karwia wejście nr 43 Morze Bałtyckie, Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 6 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Karwia wejście nr 45 Morze Bałtyckie, Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 6 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Karwieńskie Błoto Drugie, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich Morze Bałtyckie, Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 20°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 10 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Dębkach 22.06.2021 Kąpielisko morskie w Dębkach Morze Bałtyckie, Dębki, wejście nr 19

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 10 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Białogórze 22.06.2021 Kąpielisko morskie w Białogórze Morze Bałtyckie, Białogóra, wejście nr 33

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 23°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 10 m/s. 30.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2020) Lubiatowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko Morskie Lubiatowo-pomiędzy wejściem na plażę nr 43 i 44 Morze Bałtyckie, Lubiatowo, wejście nr 44

Temperatura powietrza na kąpielisku to 20°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 0 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2019.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 23.08.2019)

flaga: Biała (dane z 31.08.2019) Temperatura wody w Bałtyku w Łebie 22.06.2021 Kąpielisko przy plaży C w Łebie Morze Bałtyckie, Łeba, Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik"

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 15°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2018.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2018) Kąpielisko przy plaży A w Łebie Morze Bałtyckie, Łeba, Kąpielisko A - na prawo od kanału portowego do hotelu "Neptun"

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 15°C, a temperatura powietrza - 17°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2018.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 500m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.06.2021)

flaga: Biała (dane z 31.08.2018)

Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie Morze Bałtyckie, Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 15°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2018.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2018) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Czołpino Kąpielisko: Czołpino Morze Bałtyckie, Czołpino, Czołpino

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 29.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 14.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Rowach 22.06.2021 Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie I Morze Bałtyckie, Rowy,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie II Morze Bałtyckie, Rowy,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Rowy Zachód Domki Letniskowe Morze Bałtyckie, Rowy,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rowy Zachód Radomsko Morze Bałtyckie, Rowy, Rowy plaża na zachód od portu

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Rowy Zachód Słoneczko Morze Bałtyckie, Rowy,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Rowy Zachód Apator Morze Bałtyckie, Rowy,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Rowy Zachód Centralne Morze Bałtyckie, Rowy,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Dębina, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Dębina Morze Bałtyckie, Dębina, Dębina

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Poddąbiu Kąpielisko: Poddąbie Morze Bałtyckie, Poddąbie, Poddąbie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Przewłoce 22.06.2021 Kąpielisko: Przewłoka Morze Bałtyckie, Przewłoka, Przewłoka

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 20°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 23°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2019.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2019) Ustka, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Ustka Wschód Morze Bałtyckie, Ustka, Ustka plaża na wschód od portu

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 20°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 27°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Dane pochodzą z 18.06.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 9.06.2021)

flaga: Biała (dane z 18.06.2021) Kąpielisko: Ustka Zachód I Morze Bałtyckie, Ustka,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 20°C, a temperatura powietrza - 27°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 18.06.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 18.06.2021)

Kąpielisko: Ustka Zachód II Morze Bałtyckie, Ustka,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 27°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 20°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 18.06.2021 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 19.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 18.06.2021) Jarosławiec, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna” Morze Bałtyckie, Jarosławiec,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża Mikołajek” Morze Bałtyckie, Jarosławiec,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 5 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” Morze Bałtyckie, Jarosławiec,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 5 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Kopani Kąpielisko: Kopań Morze Bałtyckie, Kopań, Zejście 1Z

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Darłówko, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko "Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1" Morze Bałtyckie, Darłówko, Darłówko Wschodnie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 13°C, a temperatura powietrza - 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 6.07.2018.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 29.08.2017)

flaga: Czerwona (dane z 6.07.2018) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Bobolinie Kąpielisko: Bobolin Wschód Morze Bałtyckie, Bobolin, Plażowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Bobolin Zachód Morze Bałtyckie, Bobolin, Wojska Polskiego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Dąbkach Kąpielisko Dąbki Zachód – kąpielisko II Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko Dąbki Zachód – kąpielisko I Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko Dąbki Wschód – kąpielisko I Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko Dąbki Wschód – kąpielisko II Morze Bałtyckie, Dąbki, Dąbki

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Unieście, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Unieście 221 Morze Bałtyckie, Unieście, Morska

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Mielno, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Mielno 216 Morze Bałtyckie, Mielno, Kościuszki

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Mielno 218 Morze Bałtyckie, Mielno, od ul.Wojska Polskiego do ul. Orła Białego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Mielno 219 Morze Bałtyckie, Mielno, Słoneczna

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Mielno 220 Morze Bałtyckie, Mielno, Pogodna

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 18.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Temperatura wody w Bałtyku w Mielenku 22.06.2021 Kąpielisko: Mielenko 215 Morze Bałtyckie, Mielenko, Brzozowa

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 16°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Mielenko 207 Morze Bałtyckie, Mielenko,

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Temperatura wody w Bałtyku w Chłopach 22.06.2021 Kąpielisko: Chłopy 214 Morze Bałtyckie, Chłopy, Portowa (wschodnia część przystani rybackiej)

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Chłopy 208 Morze Bałtyckie, Chłopy,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Sarbinowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Sarbinowo 213B Morze Bałtyckie, Sarbinowo, Leśna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Sarbinowo 212 Morze Bałtyckie, Sarbinowo, Pętla autobusowa

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 16°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 28.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020)

Kąpielisko: Sarbinowo 211 Morze Bałtyckie, Sarbinowo, Plażowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 28.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Gąski, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko: Gąski 210 Morze Bałtyckie, Gąski, Latarników

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 28.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 28.08.2020) Kąpielisko: Gąski 209 Morze Bałtyckie, Gąski,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Temperatura wody w Bałtyku w Ustroniu Morskim 22.06.2021 Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 81m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 1 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 82m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 79m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” Morze Bałtyckie, Ustronie Morskie, Ustronie Morskie

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Sianożętach Kąpielisko morskie w Sianożętach „Neptun” Morze Bałtyckie, Sianożęty, Sianożęty

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie w Sianożętach „Radar” Morze Bałtyckie, Sianożęty, Sianożęty

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 31.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Kołobrzegu Kąpielisko morskie Kołobrzeg "Podczele" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Dane pochodzą z 30.08.2028.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 6.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Marine Hotel" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 90m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Kamienny Szaniec" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Baza" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 21°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 25°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 1 m/s. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 90m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Słoneczko" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 30.08.2028 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Pomnik Zaślubin" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Molo" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. 30.08.2028 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 30.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Bałtyk" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 90m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Biała (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód "Plaża Wojskowa" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 19°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 29.08.2028.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 13.08.2020)

flaga: Biała (dane z 29.08.2028) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód "Plaża TRM" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód "Radzikowo" Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Kołobrzeg

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Grzybowo Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Grzybowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 16°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 9 m/s. 6.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 710m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.06.2021)

flaga: Czerwona (dane z 6.09.2020)

Dźwirzyno, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko Dźwirzyno Morze Bałtyckie, Dźwirzyno, Dźwirzyno

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 16°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 15°C. Prędkość wiatru wynosi 9 m/s. 6.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 730m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 17.06.2021)

flaga: Czerwona (dane z 6.09.2020) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Rogowie Kąpielisko Rogowo Morze Bałtyckie, Rogowo, Rogowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 26.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Mrzeżynie Kąpielisko Mrzeżyno Zachód Morze Bałtyckie, Mrzeżyno, Mrzeżyno Zachód

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 19°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 26.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 Morze Bałtyckie, Mrzeżyno,

Temperatura powietrza na kąpielisku to 19°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 26.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Pogorzelicy Kąpielisko Pogorzelica Morze Bałtyckie, Pogorzelica, Pogorzelica

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Pogorzelica, Morska na zachód

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. 3.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Pogorzelica 2 Morze Bałtyckie, Pogorzelica,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj None, a temperatura powietrza - None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Pogorzelica, Wilków Morskich

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Niechorze, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Niechorze, Leśna na wschód

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Niechorze Morze Bałtyckie, Niechorze, Niechorze

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Niechorze 2 Morze Bałtyckie, Niechorze,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Z kolei prędkość wiatru to ok. None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Niechorze, Starowiejska na wschód

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Rewalu Kąpielisko Rewal plaża wschodnia 1 Morze Bałtyckie, Rewal, Klifowa/Różana

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 7 m/s. 3.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Rewal Morze Bałtyckie, Rewal, Rewal

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 7 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 300m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Rewal plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Rewal, Szczecińska na wschód

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 7 m/s. 3.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Rewal 2 Morze Bałtyckie, Rewal,

Temperatura powietrza na kąpielisku to None, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne)

Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Rewal, miedzy ul. Krakowską -Łowicką

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Temperatura wody w Bałtyku w Trzęsaczu 22.06.2021 Kąpielisko Trzęsacz Morze Bałtyckie, Trzęsacz, Trzęsacz

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 7 m/s. 3.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia Morze Bałtyckie, Trzęsacz, Klifowa

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Prędkość wiatru wynosi 7 m/s. 3.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Pustkowie Kąpielisko Pustkowo Morze Bałtyckie, Pustkowo, Pustkowo

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 17°C, a temperatura powietrza - 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Pobierowo, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 Morze Bałtyckie, Pobierowo, Pobierowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) Kąpielisko Pobierowo 1 Morze Bałtyckie, Pobierowo, między ul. Moniuszki- Mickiewicza

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Pobierowo 2 Morze Bałtyckie, Pobierowo, między ul. Poznańska -Jana z Kolna

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia Morze Bałtyckie, Pobierowo, Ciechanowska na wschód

Temperatura powietrza na kąpielisku to 18°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 17°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 27.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 Morze Bałtyckie, Pobierowo, Pobierowo

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to None, natomiast powietrze ma temperaturę ok. None. Prędkość wiatru wynosi None. Nie udało się ustalić, kiedy zmierzono te wartości, mogą być nieaktualne.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: Brak danych

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Brak aktualnych badań (data pomiaru: nieznana)

flaga: None (dane mogą być nieaktualne) Dziwnów, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Spacerowej w Łukęcinie

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 21°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Dane pochodzą z 21.06.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 11.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021) Kąpielisko morskie Dziwnów "Słoneczne" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Słoneczna

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. 31.08.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Dziwnów Morze Bałtyckie, Dziwnów, Dziwnów

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 21°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 21.06.2021.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 800m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 11.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021) Kąpielisko morskie Dziwnów "Przymorze" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Przymorze

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 4 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 31.08.2020.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020)

Kąpielisko morskie Dziwnów "Spadochroniarzy Polskich" Morze Bałtyckie, Dziwnów, Dziwna

Temperatura powietrza na kąpielisku to 17°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Dane pochodzą z 31.08.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 24.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 31.08.2020) Łukęcin, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko morskie Łukęcin "Bajkowa" Morze Bałtyckie, Łukęcin, Łukęcin - 100 m na wschód i 100 m na zachód od wejścia na plażę (przedłużenie ul. Morskiej)

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 21.06.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 100m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 8.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021) Dziwnówek, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko morskie Dziwnówek Morze Bałtyckie, Dziwnówek, Dziwnówek - na wschód od ul. 1 Maja do ul. Plażowej

Temperatura powietrza na kąpielisku to 24°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 21.06.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 11.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021) 22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Międzywodziu Kąpielisko morskie Międzywodzie Morze Bałtyckie, Międzywodzie, Międzywodzie - od ul. Westerplatte do ul. Szkolnej

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 19°C, a temperatura powietrza - 24°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 2 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 21.06.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

długość linii brzegowej: 600m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 11.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021) Międzyzdroje, temperatura wody w Bałtyku dzisiaj (22.06.2021) Kąpielisko Zachód - obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód Molo Morze Bałtyckie, Międzyzdroje, Międzyzdroje - 600 m na zachód od mola do wejścia przy ul. Cichej

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 21.06.2021.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 600m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 14.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021) Kąpielisko Wschód - obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo Morze Bałtyckie, Międzyzdroje, Międzyzdroje - 600 m na wschód od mola do wejścia przy ul. Pomorskiej

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 19°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. Dane pochodzą z 21.06.2021.

Więcej o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 600m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 14.06.2021)

flaga: Biała (dane z 21.06.2021)

22.06.2021, temperatura wody w Bałtyku w Świnoujściu Kąpielisko Morskie Świnoujście Warszów Morze Bałtyckie, Świnoujście,

Temperatura wody w Bałtyku wynosi tutaj 18°C, a temperatura powietrza - 22°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Ostatni pomiar na kąpielisku był przeprowadzony 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 28.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam Morze Bałtyckie, Świnoujście, Świnoujście kąpielisko morskie, lewobrzeże - 800 m, od zachodniej strony plaży na wysokości wejścia od ul. Prusa i od wschodniej strony plaży wejście od ul. Trentowskiego.

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 17°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 21°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 2 m/s. 6.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 400m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 4.09.2020)

flaga: Biała (dane z 6.09.2020)

Kąpielisko Morskie Świnoujście - Uznam Wschód Morze Bałtyckie, Świnoujście, Świnoujślewobrzeże pomiedzy wejściem na plażę od ul.Powstańców Śląskich a ul. Trentowskiego/Chrobrego

Temperatura powietrza na kąpielisku to 22°C, natomiast temperatura wody w Bałtyku wynosi tu 18°C. Z kolei prędkość wiatru to ok. 3 m/s. Dane pochodzą z 3.09.2020.

Przydatne informacje o kąpielisku: godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: 200m

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020) Kąpielisko Morskie Świnoujście - Uznam Zachód Morze Bałtyckie, Świnoujście, lewobrzeże pomiedzy wejściem na plażę od ul.Orkana a ul. Nowowiejskiego

Na terenie kąpieliska temperatura wody w Bałtyku to 18°C, natomiast powietrze ma temperaturę ok. 22°C. Jednocześnie prędkość wiatru wynosi 3 m/s. 3.09.2020 przeprowadzono ostatni pomiar na kąpielisku.

Co może Cię zainteresować? godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

długość linii brzegowej: brak danych

ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli (data pomiaru: 20.08.2020)

flaga: Czerwona (dane z 3.09.2020)

Co wpływa na temperaturę wody w Bałtyku? Niemal każdy, kto wybiera się na wakacje nad morze, liczy na dobrą pogodę i wysoką temperaturę wody. Co roku plażowicze sprawdzają, jaka jest aktualnie temperatura wody w Bałtyku licząc na to, że oprócz kąpieli słonecznych uda im się również choć trochę poskakać przez fale. Trzeba jednak pamiętać, że położenie geograficzne utrudnia nagrzanie wody w Bałtyku, nie należy się tu więc spodziewać karaibskich, czy nawet śródziemnomorskich temperatur. Średnia temperatura wody w Bałtyku w sezonie wakacyjnym wynosi ok. 18 stopni Celsjusza, jednak zawsze waha się zależnie od miejscowości. Zdarza się, że tego samego dnia woda w różnych kąpieliskach bałtyckich ma od 14 do nawet 20 stopni Celsjusza. Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

