Tradycyjny stół wigilijny z siecią Kaufland

Tradycyjnie do świątecznej wieczerzy należy usiąść po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy, która ma symbolizować tę betlejemską, wyznaczającą drogę do stajenki, w której narodził się Zbawiciel. Liczba potraw znajdująca się na wigilijnym stole kiedyś zależała od regionu, pochodzenia i sytuacji materialnej – w biedniejszych rodzinach spożywano pięć lub siedem dań, a wśród tych bogatszych – jedenaście lub trzynaście. Znane nam dziś dwanaście potraw rozpowszechniło się na przełomie XIX i XX wieku [1]

Zupy

Barszcz, który podajemy na wigilijnym stole jest zupą postną, gotowaną na włoszczyźnie, kwasie buraczanym i grzybach, oczywiście bez mięsa. Znany był już w średniowieczu, a docenia się go nie tylko za wyjątkowy smak, lecz także właściwości zdrowotne. Tradycyjnym dodatkiem do barszczu są uszka, najczęściej z grzybowym farszem w środku. Buraki spożywane w Wigilię mają gwarantować długowieczność i urodę.

Zupa grzybowa jest równie popularna, co barszcz. Bardzo aromatyczna, mimo tego, że też gotowana bez ciężkich dodatków, głównie na warzywach i suszonych grzybach. Podawana jest często z makaronem lub łazankami.

Dodatek maku

Mak jest składnikiem bardzo wielu potraw wigilijnych, ze względu na smak oraz na przesąd, że spożywanie go gwarantuje bogactwo, dostatek i pomyślność na cały kolejny rok. Z maku sporządza się więc rozmaite desery – makowce, kluski czy strucle. Jednak głównym daniem reprezentującym ten składnik wigilijnej kolacji jest kutia – potrawa wywodząca się z Kresów i ciesząca się największą popularnością we wschodnich regionach Polski. Kiedyś robiono ją z pszenicy i śmietany, dziś oprócz maku dodaje się do niej również kandyzowane owoce, orzechy oraz miód – symbol radości i pomyślności.

Dania z kapusty

Kapustę znajdziemy nie tylko w pierogach, uszkach, pasztecikach i krokietach. Podaje się ją również duszoną z grochem i grzybami, natomiast sok z kiszonej kapusty jest kwaśnym dodatkiem do wigilijnych zup. Ta popularność kapusty na świątecznym stole wzięła się z tego, że symbolizowała siłę i zdrowie - poprawiała trawienie i dostarczała wielu witamin.

Ryby

Obecność ryb na wigilijnym stole ma oczywiście związek z tradycją chrześcijańską, według której ryba jest symbolem Jezusa i uznawana jest za znak jego pierwszych wyznawców [2]. Ponadto w poprzednich wiekach ryby były dużo tańsze i doceniane dużo mniej niż dzisiaj, dlatego – w odróżnieniu od mięsa – uznane zostały za danie postne. Są podawane na wiele sposobów, w zależności od gatunku i tradycji domu – mogą być smażone, gotowane, wędzone, z dodatkiem śmietany, octu lub „po grecku”.

[2] https://pl.aleteia.org/2017/12/24/dlaczego-w-wigilie-jemy-ryby-mini-slownik-religijny-ktory-wyjasnia-swiateczne-symbole/