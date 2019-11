Trwa Black Week. Pomyśl już teraz o prezentach na Święta. Skorzystaj z ogromnych promocji i zniżek

Bądź sprytny – omiń kolejki

Tajemnicą nie jest, że większość decyzji zakupowych podejmują kobiety, ale co ciekawe – po najlepsze okazje udajemy się do internetu, a nie do sklepów stacjonarnych.

Internetowymi okazjami interesuje się co trzeci Polak, łowcy promocji, zwykle kupujący mobilnie i osoby planujące zakupy świąteczne z dużym wyprzedzeniem.

Zakupy online dają możliwość włożenia do koszyka wielu produktów jednocześnie, są wygodne i nie wiążą się z koniecznością przebywania w dłuuuugich kolejkach.

A co ważne serwisy internetowe wyprzedzają Czarny Piątek i już oferują BlackWeek - naprawdę wielkie promocje, nawet co godzinę!

Podczas wyprzedaży, jak wynika z badania dla Allegro, częściej sięgamy po produkty, których zakupu wcześniej nie planowaliśmy. Kusi nas oczywiście cena a czas gorących promocji skłania nas do kupowania produktów marek premium, czyli ekskluzywnych rzeczy, które zazwyczaj wykraczają poza nasz domowy budżet. W końcu zakupowe święto to idealna okazja do zdobycia wymarzonych perełek.

Tańszy telewizor

Zebrane od ponad tysiąca internautów dane pokazują jasno: Podczas Black Friday i Black Week lub Cyber Monday, aż 64% z nas zakupi produkty związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Osoby kupujące prezenty świąteczne, z ofert Black Friday, Black Week bądź Cyber Monday skorzystają dwukrotnie częściej niż pozostali konsumenci.