Walczę o każde uderzenie serca! Mały Filipek ma szansę na operację ratującą życie....

Trwają wielkie przygotowania do podróży życia. Filipek już niebawem wyruszy do Stanów Zjednoczonych po zdrowe serduszko i nowe życie.

Wizyty u dentysty, niezbędne badania, wyniki, by lekarze mogli bez problemów przystąpić do operacji. Filipek jest bardzo dzielny i z niecierpliwością czeka na wylot. Rodzice pełni napięcia odliczają dni i zaklinają rzeczywistość, by wszystko przebiegło zgodnie z planem.

ZBIÓRKA NA CEL

Operacja serca w Boston’s Children Hospital

Filip Garnowski, 6 lat

Brwinów, mazowieckie

Złożona wada serca – serce jednokomorowe, nieprawidłowy spływ żył płucnych, nadciśnienie płucne, brak przepływu krwi z lewego płuca do serca

Rozpoczęcie: 23 Lipca 2019

Zakończenie: 29 Września 2019

Każdy z Was może pomóc !! Link do zbiorki poniżej :

https://www.siepomaga.pl/filip-serce?fbclid=IwAR3wFRA5dEGFV7jtXiSIzr-BFFnSJitT-AKp-9C4ZKdo6BdO0H0ZrsIMoJU