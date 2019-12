"Wiatr w żagle" - Lidl ponownie na pokładzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ponad 20 mln złotych – tyle udało się zebrać pracownikom i klientom sieci Lidl na cele WOŚP w ciągu dekady wspólnego grania. W tym roku po raz 11. Lidl dołącza do załogi Orkiestry i uruchamia wyjątkową zbiórkę. Od poniedziałku, 30 grudnia, do soboty, 11 stycznia, każdy może ją wspomóc przy okazji codziennych zakupów w sieci Lidl – wystarczy wrzucić pieniądze do specjalnie oznaczonych skarbonek, umieszczonych przy kasach w sklepach. W tym roku w ofercie Lidla pojawią się też specjalne gadżety oznaczone serduszkiem WOŚP – smycz (14,99 zł/ 1 szt.), skarpetki (24,99 zł/ 1 para), ręcznik z mikrofibry o rozmiarze 70x140 cm (59 zł/ 1 szt.), magnes (14,99 zł/ 1 szt.) oraz kubek (19,99 zł/ 1 szt.). Dochód uzyskany z ich sprzedaży przekazany zostanie na rzecz realizacji 28. Finału WOŚP.

Lidl Polska będzie prowadzić również internetowe aukcje charytatywne, z których dochód ze sprzedaży zostanie również przekazany na cele fundacji. Będzie można wylicytować m.in. zaproszenie dla dwóch osób na kolację przygotowaną przez szefa kuchnia Karola Okrasę w restauracji Platter by Karol Okrasa czy dzień na planie zdjęciowym Kuchni Lidla, dzięki któremu zwycięzca będzie mógł zobaczyć kulisy powstawania odcinka z Karolem Okrasą lub Kingą Paruzel.

„ Lidl Polska i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem od 11 lat. Cieszymy się, że klienci i pracownicy sieci tak chętnie angażują się w inicjatywy Fundacji. W tym roku zbieramy środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Skupimy się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak: chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Wierzymy, że razem z Lidl Polska uda się zagrać jeszcze głośniej niż przed rokiem. Do zobaczenia podczas Finału, już 12 stycznia! ” – podkreśla Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

„ W Lidlu wiemy, jak istotne jest pomaganie innym, dlatego i w tym roku nie mogło nas zabraknąć u boku Orkiestry. Wraz z klientami i blisko 20 tys. pracowników dołożymy wszelkich starań, by pobić rekord z roku ubiegłego i zebrać jak najwięcej dla potrzebujących dzieci. Nasza zbiórka startuje w tym roku wcześniej, bo już 30 grudnia. Dodatkowo w sklepach Lidl w całej Polsce pojawią się gadżety oznaczone serduszkiem WOŚP oraz będziemy prowadzić aukcje internetowe, z których dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cele fundacji ” – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

Kubek 19,99 zł/ 1 szt.

Ręcznik z mikrofibry, 70x140 cm 59 zł/ 1 szt.

Magnes 14,99 zł/ 1 szt.

Skarpetki, rozmiary 35-46 24,99 zł/ 1 para.

Smycz 14,99 zł/ 1 szt.

Zachęcamy do wspólnego grania z Lidlem i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!