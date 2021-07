Wielka Racza: pogoda od 29.07. Prognoza na dzisiaj i kolejne dni - Beskid Żywiecki

Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:28. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 10 do 12 °C.

Wielka Racza ma wysokość 1236 m n.p.m. i znajduje się w Beskidzie Żywieckim. Jest to najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy. Wielka Racza mieści się na głównym grzebiecie Beskidu Żywieckiego i znajduje się tam granica polsko-słowacka.

Pogoda w najbliższych dniach na Wielkiej Raczy

czwartek, 29.07.2021

W ciągu dnia na Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki) odczuwalna temperatura wyniesie 15 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 23%.

Minimalna temperatura: 13 °C,

Maksymalna temperatura: 20 °C,

Prędkość wiatru: 12 km/h,

Opady deszczu: 1 mm

W nocy z czwartku na piątek najniższa spodziewana temperatura to 13 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 5 km/h. Deszczu może spaść do 1 mm.

piątek, 30.07.2021

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Wielkiej Raczy ma wynieść 17 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 10%.