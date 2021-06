Wielki Szyszak - pogoda dzisiaj (09.06) i w następne dni. Prognoza pogody - Karkonosze

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to 8 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 1 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to 8 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 5 km/h. Zapowiada się bezdeszczowa noc.

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Wielkim Szyszaku ma wynieść 9 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 0%.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa spodziewana temperatura to 2 °C, natomiast prędkość wiatru - 6 km/h.

Pogoda na Wielkim Szyszaku

Zwykle pogoda w górach jest nieprzewidywalna. Szlaki w Karkonoszach nie leżą na bardzo dużych wysokościach, mimo to lepiej jest przygotować się na to, że pogoda może zaskoczyć. Wiosną i latem na pewno warto zaopatrzyć się w okrycie wierzchnie i coś przeciwdeszczowego. Natomiast jesienią i zimą należy cieplej się ubrać i dodatkowo mieć ze sobą coś ciepłego do picia.