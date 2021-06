Wielki Szyszak - pogoda jutro (08.06). Warunki w górach (Karkonosze)

Słońce wzejdzie jutro o 04:45, a zajdzie o 21:08. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 6 do 8 °C.

W nocy z czwartku na piątek najniższa przewidywana temperatura wyniesie 6 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 1 km/h.

W nocy ze środy na czwartek minimalna temperatura wyniesie 8 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 6 km/h.

W nocy z wtorku na środę najniższa przewidywana temperatura wyniesie 9 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 3 km/h.

Pogoda na Wielkim Szyszaku

Zwykle pogoda w górach jest nieprzewidywalna. Szlaki w Karkonoszach nie leżą na bardzo dużych wysokościach, mimo to lepiej jest przygotować się na to, że pogoda może zaskoczyć. Wiosną i latem na pewno warto zaopatrzyć się w okrycie wierzchnie i coś przeciwdeszczowego. Natomiast jesienią i zimą należy cieplej się ubrać i dodatkowo mieć ze sobą coś ciepłego do picia.