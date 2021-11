Wielki Szyszak: pogoda na dzisiaj (16.11). Warunki pogodowe - Karkonosze

W nocy z wtorku na środę najniższa spodziewana temperatura to -3 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 27 km/h. Noc powinna być bezdeszczowa.

Na Wielkim Szyszaku (Karkonosze) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -7 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 0%.

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to -2 °C, a z kolei prędkość wiatru 16 km/h. Nie powinno padać.

czwartek, 18.11.2021

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Wielkim Szyszaku ma wynieść -7 °C. Możliwość pojawienia się opadów wynosi 28%.

Minimalna temperatura: -2 °C,

Maksymalna temperatura: -1 °C,

Prędkość wiatru: 16 km/h,

W nocy z czwartku na piątek najniższa spodziewana temperatura to -4 °C, a prędkość wiatru 12 km/h. Spadnie świeży śnieg.

piątek, 19.11.2021

Na Wielkim Szyszaku (Karkonosze) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -3 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 72%.

Minimalna temperatura: 0 °C,

Maksymalna temperatura: 3 °C,

Prędkość wiatru: 15 km/h,

Opady śniegu: 4 mm

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to -2 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 13 km/h. Śniegu może napadać ok. 4 mm.

sobota, 20.11.2021

Za dnia odczuwalna temperatura na Wielkim Szyszaku ma wynosić -6 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 16%.