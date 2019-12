WOŚP 2020. Tysiące skarbonek trafi do sztabów na całym świecie

- Jesteśmy w wielkim magazynie, razem z nami mnóstwo ludzi, a pośród nich wiele dzieciaków. Od lat w okresie przedfinałowym spotykamy się z naszym partnerem wysyłkowym. Ściągają tu całe rodziny. Jest nas dużo, dzięki czemu praca idzie bardzo szybko i tą ogromną liczbę przesyłek do sztabów jesteśmy w stanie ogarnąć migiem - mówi Jurek Owsiak.

Efektem sobotniej akcji jest wysyłka 160 tysięcy puszek do około 1750 sztabów (w tym 100 zagranicznych) - w sumie to 1665 paczek, które wyruszyły w drogę do najdalszych zakątków Polski oraz 93 paczki, które pojadą do krajów takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia i Meksyk.