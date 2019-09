Wspólnie przeciwko plastikowi – Działanie robi różnicę!

Dbanie o środowisko powinno być celem każdego z nas – to od nas zależy, jak będzie wyglądać planeta za kilka lat, ponieważ mamy na to realny wpływ. Po drodze przyda się nie tylko właściwa edukacja i świadomość ekologiczna, lecz także nauka dobrych nawyków zakupowych. Droga do ich wypracowania wcale nie musi być trudna – stopniowe wprowadzanie zmian odczujemy nie tylko my, ale przede wszystkim Ziemia.

Zakupy z torbą wielokrotnego użytku

Najłatwiejszym sposobem na ograniczenie plastiku jest chodzenie na zakupy z torbą wielokrotnego użytku. Zamiast pakować produkty do jednorazowych reklamówek na każdych zakupach, możemy pakować je w te same, wytrzymałe torby. Żeby ich nie zapomnieć, najlepiej mieć je zawsze ze sobą, trzymać w biurku w pracy lub nosić bawełnianą torbę w torebce. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić jednej osobie nawet do kilkuset reklamówek rocznie.

Nie dla plastikowych naczyń i sztućców

Plastik, w zależności od składu, może rozkładać się nawet do 1000 lat w przyrodzie. Pamiętajmy o tym, będąc w podróży, organizując przyjęcie w ogrodzie lub imprezę dla większej liczby gości. Wybierajmy biodegradowalne, celulozowe naczynia i sztućce z papieru, które ulegną rozkładowi.

Czy potrzebne nam słomki?

Walka z plastikowymi słomkami trwa już od dawna. Rozgorzało wiele dyskusji na temat ich używania – również za sprawą pojawiających się w Internecie publikacji, które ukazywały ich szokujący wpływ na środowisko naturalne. Wiele kawiarni, barów czy restauracji dawno już zrezygnowało z ich plastikowej wersji, często zastępując je papierowymi lub metalowymi zamiennikami.

Kawa? Tylko z własnym kubkiem

Każdy kawosz lub fan innych napojów na wynos, chcąc dbać o środowisko, powinien uposażyć się w poręczny kubek wielorazowego użytku. Wtedy nie tylko będzie mógł delektować się napojem w swoim ulubionym kubku, ale dodatkowo oszczędzi planecie plastiku - nierzadko kubki są nim powlekane, nie wspominając o plastikowym wieczku. Niektóre kawiarnie wprowadzają już zniżki dla klientów, którzy przychodzą po kawę z własnym kubkiem – warto to rozważyć, gdy następnym razem będziemy chcieli kupić kawę na wynos.

„Działanie robi różnicę” w Kauflandzie

Nawet z pozoru nieznaczące działania, mogą mieć realny wpływ na to, jaki ślad pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. Sieć marketów Kaufland już od 2018 roku podejmuje działania w zakresie redukcji wykorzystania plastiku. Zgodnie ze strategią CSR pod hasłem „Działanie robi różnicę” do 2025 r. zużycie tworzyw sztucznych zostanie zredukowane o co najmniej 20%, a 100% opakowań marek własnych będzie można poddać recyklingowi. Kaufland wycofuje sukcesywnie ze swoich sklepów plastikowe torby, które dostępne były przy kasach, wprowadzając wielorazowe torby na zakupy. Klienci będą mogli teraz wybrać pomiędzy wytrzymałą papierową torbą z certyfikatem FSC, poręczną torbą na ramię, torbą bawełnianą, a modną ostatnio ażurową plecionką czy dużą torbą, którą wykonano z tworzywa sztucznego w 80% pochodzącego z recyklingu.

Ekologia i dbałość o środowisko jest jednym z głównych filarów naszej strategii CSR. W jej ramach redukcja wykorzystania plastiku stanowi priorytet działań sieci Kaufland do 2025 roku. Sukcesywnie podejmujemy nowe inicjatywy, które przybliżą nas do celu, jakim jest zredukowanie śladu węglowego i osiągnięcie gospodarki w obiegu zamkniętym. Z naszych szacunków wynika, iż wprowadzenie nowych zamienników dla jednorazowych toreb foliowych pozwoli nam na redukcję aż 1000 ton plastiku rocznie – mówi Agnieszka Kotlińska, ekspert ds. CSR w sieci Kaufland.

Kolejnym projektem realizowanym w zakresie redukcji plastiku jest wprowadzenie w Polsce skrzynek wielorazowego użytku w łańcuchu dostaw. Za ten projekt w kwietniu br. sieć Kaufland otrzymała pierwszą w historii nagrodę Sustainability in Retail Award w kategorii Food Retailer.

W najbliższym czasie sieć Kaufland planuje także wycofać jednorazowe, plastikowe sztućce, jak również naczynia jednorazowego użytku z plastiku. Plastikowe rurki do napojów zastąpią te wykonane z papieru lub metalu, natomiast w ofercie naczyń i sztućców znajdziemy już tylko zamienniki wykonane m.in. z papieru, bambusa, drewna, a także z trzciny cukrowej.