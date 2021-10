Wszystkich Świętych 2021: niezwykłe, polskie cmentarze, kóre warto zwiedzić nie tylko w listopadowy długi weekend Emil Hoff

Największy polski cmentarz: Centralny w Szczecinie Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa powierzchniowo polska nekropola i trzecia pod względem obszaru w Europie. Rozmiar to jednak nie jego główna cecha wyróżniająca. Cmentarz jest wyjątkowo starannie zagospodarowany i bardzo malowniczy. Na jego terenie znajdują się strumyki, które przekracza się po malowniczych drewnianych mostkach, wiele tu drzew i zieleńców. Zwiedzanie Cmentarza Centralnego w Szczecinie może zająć wiele czasu, ale trudno o lepszy pomysł na pełną niezwykłej atmosfery wycieczkę na Wszystkich Świętych niż rozległe, pełne malowniczych zakątków tereny tej nekropoli. Google Street View, lip 2014 Zobacz galerię (16 zdjęć)

W tym roku uroczystość Wszystkich Świętych 2021 wypada w poniedziałek. To oznacza, że będziemy mieli długi weekend na początku listopada (później zresztą też – 11 wypada w czwartek). Trzy dni wolnego to najlepsza okazja, by wybrać się na wycieczkę i zobaczyć najciekawsze i najbardziej niezwykłe polskie cmentarze, skąpane w nastrojowym świetle zniczy. Prezentujemy niesamowite nekropole, które warto odwiedzić z okazji Wszystkich Świętych 2021.