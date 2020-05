Wybierasz to, co sprawdzone?

Warzywa i owoce w codziennej diecie

Rola warzyw i owoców oraz ich przetworów, takich jak soki, smoothies czy musy, jest nieoceniona w codziennej diecie – bogata matryca odżywcza wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Odnajdziemy w nich wiele witamin, błonnika, antyoksydantów i innych fitoskładników, które mają realny wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób dietozależnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroby niedokrwienne serca, cukrzyca. Gatunki warzyw i owoców różnią się pod względem zawartości poszczególnych składników pokarmowych, jednak każdy z nich posiada prozdrowotne właściwości. Ich rola jest także podkreślana w profilaktyce nowotworowej ze względu na często wysoką zawartość antyoksydantów, neutralizujących wolne rodniki. Z tego powodu warzywa i owoce w różnej formie, surowej i przetworzonej, powinny stanowić około połowę naszych codziennych posiłków. Decyzje zakupowe, które podejmujemy, powinny zatem uwzględniać zalecenia żywieniowe – sięgajmy po sprawdzone świeże i mrożone warzywa i owoce, soki, smoothies, musy oraz inne przetwory, powstałe z owoców i warzyw, które zawierają porównywalną do nich ilość składników odżywczych – zachęca dr hab. Dariusz Włodarek.

Świadome decyzje zakupowe

Sięganie po jakościowe warzywa i owoce jest dość proste – łatwo jest ocenić ich świeżość, co ułatwia podjęcie decyzji o ich zakupie. Jeśli zaś chodzi o produkty powstające z warzyw i owoców, bardzo ważne są informacje zawarte na etykiecie – z niej dowiemy się, jakich składników użyto do produkcji. Bardzo ważna jest także tabela wartości odżywczych – dzięki niej dowiemy się, jakich cennych składników odżywczych dostarczymy organizmowi wraz ze spożyciem produktu. Mogą one być dodatkowo przedstawione w formie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, informujących nie tylko, jaki fitoskładnik znajduje się w produkcie, ale w jak dużym stopniu zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na niego oraz w jaki sposób wpływa on pozytywnie na funkcjonowanie organizmu.

Wybierz to, co sprawdzone

Dużym ułatwieniem w wyborze produktów powstających z owoców i warzyw jest znak Certyfikowany Produkt (CP), dedykowany tego rodzaju artykułom spożywczym. Umieszczany jest na froncie opakowania, dzięki czemu łatwiej odnajdujemy produkt nim oznaczony. Czemu warto zwracać na niego uwagę? Znak Certyfikowany Produkt (CP) daje nam gwarancję, że produkt:

został poddany kontroli – eksperci z niezależnych ośrodków badawczych sprawdzili jego jakościowy skład oraz potwierdzili wysoką zawartość składników odżywczych.

jest w pełni naturalny – eksperci potwierdzili także, że artykuł spożywczy oznaczony znakiem Certyfikowany Produkt (CP) jest wolny od konserwantów, cukrów dodanych, sztucznych barwników i aromatów, a w jego składzie znajdują się jedynie warzywa i owoce w przetworzonej formie.

jest wartościowym uzupełnieniem diety – potwierdzona bogata matryca odżywcza produktu pozwala zamieścić na jego opakowaniu oświadczenia żywieniowe i zdrowotnego.

Stosowanie zasad zbilansowanej diety jest więc dużo prostsze, gdy mamy świadomość o istotnej roli warzyw, owoców i ich przetworów, takich jak soki, smoothies i musy, w codziennym odżywianiu. Śmiało sięgajmy po produkty dostępne w sklepie, które dają nam gwarancję, że dostarczymy dużej ilości składników odżywczych, wpływających na naszą kondycję fizyczną i psychiczną.

