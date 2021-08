Wyniki Super Szansy z 8.08. Przekonaj się, czy dzisiaj w Super Szansie padły twoje numery

Losowanie Super Szansy 8.08 przyniesie ci wielką wygraną? W tym materiale już niebawem podamy wyniki losowania Super Szansy z dzisiaj, z godz. 14:00. Odśwież stronę i sprawdź, czy są już dostępne aktualne wyniki losowania Super Szansy. Być może to właśnie dla ciebie będzie szczęśliwy dzień.

Losowanie Super Szansy 7.08.2021 (wczoraj): Wyniki z godz. 14:00 Twoja wygrana w Super Szansie jest niemal pewna? Przyśniło ci się, co zrobisz z górą pieniędzy? Nawet, jeśli nie masz wielkich marzeń, pieniądze z wygranej na pewno ci się przydadzą i pozwolą zrealizować choćby drobne marzenia twoje lub twoich bliskich. Sprawdź wyniki losowania Super Szansy z wczoraj (7.08.2021) o godz. 14:00. Dzięki temu będziesz wiedział, czy pierwsze wczorajsze losowanie Super Szansy przyniosło ci szczęście.Wylosowane liczby to:

Numer Super Szansy to: 8 3 9 9 2 0 7 Losowanie Super Szansa 7.08.2021 (wczoraj): Wyniki z godz. 21:50 A może postawiłeś na szczęście w drugim wczorajszym losowaniu Super Szansy? Jeśli grałeś w Super Szansie wczoraj wieczorem, także masz szansę na wygraną. Porównaj swój kupon z wynikami Super Szansy z 7.08.2021 z godz. 21:50. Oto one:

Numer Super Szansy to: 1 0 7 4 0 3 8

Wyniki losowania Super Szansa 8.082021, godz. 14:00 Losowanie Super Szansy zaplanowane na godz. 14:00 - już niebawem stanie się jasne, jakie liczby padły podczas losowania Super Szansy 8.08.2021 w pierwszym losowaniu tego dnia. Odśwież stronę i przekonaj się, czy wyniki Super Szansy z dzisiaj są już dostępne. Być może będzie to dla ciebie szczęśliwy dzień. Jeśli to nie pierwszy raz, gdy grasz w Super Szansę, na pewno wiesz, że wynik losowania również będzie kwestią przypadku. Jednak nie zrażaj się. Niebawem podamy liczby z losowania Super Szansy 8.08.2021 z godz. 14:00. Tymczasem jednak sprawdź, jakie liczby padły podczas losowania wczoraj wieczorem:

Numer Super Szansy to: 1 0 7 4 0 3 8

Super Szansa to gra losowa prowadzona przez Totalizator Sportowy, towarzysząca pozostałym grom, z wyjątkiem Keno. Super Szansa to siedmiocyfrowy numer z zakresu od 0000000 do 9999999. Super Szansa - jak sprawdzić wyniki losowania? Losowanie, w którym bierze udział aktywowany numer Super Szansy, odbywa się w tym samym terminie, co losowanie wybranej przez Ciebie gry głównej (np. Lotto). Wyniki losowania Super Szansy sprawdzasz, weryfikując ile kolejnych cyfr numeru Super Szansy (numer Super Szansy znajdziesz na swoim kuponie, liczbę trafień sprawdzasz zaczynając od końca numeru) udało Ci się trafić. Siedmiocyfrowy numer Super Szansy jest na wszystkich kuponach Lotto poza Keno. Aby numer uczestniczył w konkursie, należy zaznaczyć odpowiednie pole na blankiecie. Dzięki temu numer Super Szansy weźmie udział w losowaniu.

Super Szansa - kiedy są wyniki losowania? Losowania Super Szansy towarzyszą wszystkim innym losowaniom, w związku z tym wyniki losowania Super Szansy pojawiają się dwa razy dziennie przez 7 dni w tygodniu. U nas poznasz zarówno wyniki Super Szansy z godziny 14:00 jak i wyniki losowania Super Szansy z 21:40. Super Szansa - jaką nagrodę mogą zapewnić wyniki losowania Super Szansy? Super Szansa ma siedem stopni wygranych. Wygrane w każdym stopniu mają gwarantowane kwoty, od 2 zł aż do 2 000 000 złotych. Najwyższa wygrana wynosi 2 mln złotych Super Szansa - kto sprawdził wyniki i wygrał? Już 8 osób sprawdziło wyniki losowania Super Szansy, by móc cieszyć się z dodatkowych 2 mln złotych. Osoby, których wytypowane liczby pokryły się z wynikami losowania Super Szansy, grały w Legionowie, Markach, Dąbrowie Chełmińskiej, Kaniwoli, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu, Poznaniu, Pruszczu Gdańskim i Tomaszowie Lubelskim.

