Z jakiego materiału powinna być pościel? Przegląd dostępnych na rynku kompletów

Dobra pościel zapewnia komfortowy wypoczynek, ale też pozwala na ograniczenie do minimum kłopotów z praniem, czy prasowaniem. Odpowiednia pościel jest miła w dotyku i pozwala skórze oddychać. Potrafi też być naprawdę piękna. Radzimy, jaką pościel wybrać, bawełnianą czy inną?

Pościel tylko z naturalnych tkanin? Do niedawna panował pogląd, że najlepsza pościel i w zasadzie jedyna, na jaką warto zwrócić uwagę, to ta wykonana w 100% z materiałów naturalnych: bawełny, wełny, lnu, czy jedwabiu. Dziś znamy od tej reguły jeden wyjątek, czyli dobrej jakości mikrofibrę, która w niektórych sytuacjach sprawdzi się lepiej niż np. bawełna, ale poza tym zasada pozostaje aktualna. Pościel wykonana z naturalnych materiałów umożliwia odpowiednią wentylację, dzięki czemu w czasie snu odpoczywa prawdziwie całe ciało, a śpiące pod nią osoby nie pocą się. A wiadomo, że pot to świetna pożywka do rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii. Nie tylko pościel jest ważna, by dobrze się wyspać Cóż z tego, że położysz się spać pod pościelą wykonaną z w pełni naturalnych materiałów, gdy piżama zawiera sporą ilość sztucznych domieszek? Efekt będzie taki sam, jak pod poszewką z syntetyku: sztuczna tkanina zablokuje dostęp powietrza do skóry, a niewyspana skóra poci się, osłabia się jej kondycja, w efekcie szybciej starzeje. Jednym słowem – nic miłego. Dlatego warto zadbać o to, by komfort wypoczynku zapewniała nie tylko sama pościel, ale i nocna bielizna, czy pokrowiec materaca.

Od rodzaju użytej tkaniny zależą wrażenia dotykowe – chłodu, ciepła i przytulności, miękkości, ale i estetyczne: nawet wybierając identyczny wzór o takim samym kolorze, całkiem inny efekt osiągniemy na adamaszku, a inny na jedwabiu. Różnice sięgają również portfela, bo nie sposób porównać poczciwej ciepłej flaneli z satyną jedwabną, czy kaszmirem. Kolejna zaś sprawa to trwałość tkaniny i sposób obchodzenia się z nią. Lata temu na każdym osiedlu funkcjonował magiel. Pościel po każdym praniu (w 90 stopniach Celsjusza) suszyło się, najlepiej na słońcu, jeśli tylko kto miał balkon, naciągało i niosło do magla, skąd do domu wracała złożona w kosteczkę i czekała na kolejne użycie. Dziś z rzadka można znaleźć podobny punkt usługowy, bo też ich nie potrzebujemy: w każdym domu jest żelazko z funkcją pary, ale też pościel możemy kupić taką, którą wystarczy wyprać w pralce, strzepnąć przed powieszeniem, a po wyschnięciu po prostu złożyć i schować do szafki. Żyć, nie umierać.

Domieszki syntetyczne w materiałach pościelowych Dla łatwiejszego prasowania, szybszego schnięcia i większej trwałości dodaje się do włókien naturalnych również syntetyczne. I nie ma w tym nic złego, o ile nie jesteśmy alergikami, pościel nie jest przeznaczona dla dziecka, a domieszka nie jest wielka. Jeśli syntetyku w materii jest około 50 proc., to komfort skóry znacznie się zmniejsza. Przy wyższych wartościach, radzimy produkt odłożyć na półkę i poszukać czegoś bardziej naturalnego. Przyjrzyjmy się zatem rodzajom tkanin używanych na pościel.

Z czego robi się pościel? Wytwarza się je z czterech podstawowych materiałów: bawełny, wełny, jedwabiu i lnu. Wariantów jest całkiem sporo, bo niektóre z nich produkuje się z różnych materiałów, jak choćby satynę, która może być jedwabna, bawełniana albo syntetyczna. Niektóre z nich to produkty z wyższej półki o luksusowych właściwościach, wyglądzie i cenie, inne będą odpowiednie na mniej zasobną w gotówkę kieszeń. Bawełna wciąż najbardziej popularna . Tkaniny z bawełny mają wiele zalet: pozwalają skórze oddychać i odprowadzają wilgoć, na ogół są miłe w dotyku, łatwo je prać. Cena na ogół też nie poraża. Znajdziemy jednak też wadę: jest nią podatność na gniecenie większości tkanin bawełnianych, choć na szczęście w prasowaniu nie należy do szczególnie opornych.

Wariantów tkanin utkanych z bawełnianych włókien jest sporo, są to: perkal, flanela, satyna, kora, adamaszek, dżersej, batyst. Najbardziej luksusowa i najdroższa jest pościel z długowłóknistej bawełny egipskiej (mako). Poza Egiptem uprawia się ją w USA i Sudanie. Jest bardzo ciepła i gruba, w sam raz na mroźną zimę.

Rodzaje tkanin na pościel O rodzaju tkaniny przesądza nie tylko materia, ale i technika splotu. Niektóre tkaniny, jak satyna, czy adamaszek powstają z więcej niż jednego materiału. Oto co mamy do wyboru: perkal – gładka tkanina o splocie płóciennym, doskonale znana wszystkim wychowanym w PRL; dość gruba, przyjemna w dotyku i bardzo trwała – niestety, wymaga prasowania;

flanela – ciepła, lekka i miękka w dotyku tkanina, o powierzchni pokrytej jedno- lub dwustronnie okrywą włókienną, charakterystycznym meszkiem. Odporna i trwała, ale czasem w praniu może się skurczyć, a po większej ilości prań może się mechacić;

satyna – może być jedwabna i wtedy jest chłodniejsza, albo bawełniana, nieco cieplejsza w dotyku. Najlepiej nadaje się na pościel letnią, a o jej uroku przesądza delikatny połysk;

kora – nie gniecie się i nadaje do użytku przez cały rok, jest też raczej niedroga; minusem może być pewna szorstkość w dotyku;

adamaszek – bawełniany lub jedwabny, gruby i trwały materiał z efektownym połyskliwym wzorem;

dżersej – wełniany lub z bawełny, jeśli splot jest gęsty, będzie tkaniną dobrą jakościowo i trwałą; tkaninie o rzadkim splocie lepiej zanadto nie ufać;

batyst – najczęściej bawełniany lub lniany, lekki, doskonały na lato; delikatny i subtelny o słabej trwałości, a przez to niezbyt praktyczny jako tkanina pościelowa.