Zaplanuj sobie Audioriver

Audioriver 2019 startuje w piątek, najwyższy czas opracować plan. A jest co planować, bo 8 głównych scen i stref na plażygrać będzie jak zawsze równolegle od wieczora do samego rana. Na festiwalu wystąpi w tym roku przeszło setka artystów. Do tego wszystkiego program wydarzeń dziennych — Audioriver Sobótka — obfituje w spotkania, dyskusje i, jak zawsze, muzykę. A w niedzielę odpoczynek na „prawdopodobnie najpiękniejszej dziennej imprezie w Polsce” — Sun/Day.

To nie wszystko, ponieważ w tym roku na Audioriver pojawia się nowe strefy tematyczne, przygotowane m.in. we współpracy z Fundacją #sexedPL Anji Rubik i Komisją Europejską.

Strefa #sexedPL to przestrzeń bez wstydu i moralizatorstwa. Zaproszeni przez Anję Rubik i Społeczny Komitet ds. AIDS edukatorzy i edukatorki opowiedzą o wszystkim, co chcecie wiedzieć o seksie i nie boicie się zapytać. W ramach akcji „Sprawdź się!” w profesjonalnych warunkach, za to intymnie i dyskretnie będzie można przebadać się na obecność STI. Na Starym Rynku będzie można spotkać się z Michałem Pozdałem — psychoterapeutą i seksuologiem — w ramach Q&A w sobotę o godzinie 13:00. Gościem specjalnym spotkania #sexedPL będzie Jakob Kosel. Strefa #sexedPL dostępna jest w piątek 26 i w sobotę 27 lipca w godzinach 19:00—23:00.

Na Audioriver po raz pierwszy w tym roku swoją strefę festiwalową postawi Komisja Europejska. Będzie to miejsce promocji wartości Europejskich i wspólnotowych. Powstanie tam kino „EUandME”, w którym zobaczymy filmy znanych europejskich reżyserów i piątki laureatów konkurs dla młodych filmowców. W strefie dostępna będzie Mash Machine — jedyna w swoim rodzaju maszyna do aranżacji muzyki w czasie rzeczywistym — i ścianka wspinaczkowa. Strefa Komisji Europejskiej działa w piątek i sobotę (26/27 lipca) w godzinach 18:30—3:00.

W odpowiedzi na głosy wielu fanów Audioriver na terenie festiwalu powstanie w tym roku również nowa strefa chillout, przygotowana przez Organizatora dla tych, którzy potrzebują relaksu i chcą nieco zwolnić festiwalowe obroty. Nie zabraknie w niej wrażeń muzycznych, jednak tych spokojniejszych oraz dekoracji przygotowanych przez artystów. Strefa chillout zaprasza w piątek i sobotę (26/27 lipca) między 21:00 a 5:00.

To już ostatni moment na kupienie wejściówek na festiwal, które – jak komunikują organizatorzy – są bliskie wyprzedaniu. Do poniedziałku, 22 lipca karnety dwudniowe na piątek i sobotę będą dostępne w sprzedaży w niższej cenie. W bileterii ebilet.pl oraz w punktach stacjonarnych (ich lista znajduje się pod linkiem: https://bit.ly/2F8O10S) można także kupić bilety jednodniowe na oba dni.

AUDIORIVER 2019 — timetable

Piątek, 26.07

MAIN STAGE

19:30 - 20:45 ATARI WU

21:00 - 22:00 BOKKA

22:15 - 23:30 Polo & Pan live

23:45 - 01:00 David August

01:15 - 02:45 Monolink live

03:00 - 04:15 Danger

VJs: Visual Family Collective

CIRCUS TENT

19:00 - 21:00 Vacos

21:00 - 22:30 ANII

22:30 - 00:15 Artbat

00:15 - 02:15 Recondite b2b Marcus Worgull

02:15 - 04:00 Enrico Sangiuliano

04:00 - 05:45 Sam Paganini

05:45 - 07:00 Blooma

VJs: .wju

HYBRID TENT

19:30 - 22:30 NeverAfter ft. MC Lowqui

22:30 - 23:30 Seba ft. MC Conrad

23:30 - 00:30 SPY ft. MC Lowqui

00:30 - 01:30 Dimension

01:30 - 02:30 Andy C ft. Tonn Piper

02:30 - 03:30 Dirtyphonics

03:30 - 04:30 Mefjus ft. Maksim MC

04:30 - 05:30 State Of Mind

05:30 - 06:30 Sick

VJs: VISUALISM (FkS x EYE)

BURN STAGE

20:00 - 21:45 Joana

21.45 - 23.30 박혜진 Park Hye Jin

23:30 - 01:15 Jayda G

01:15 - 03:00 Catz 'n Dogz

04:45 - 06:30 Mall Grab

KOSMOS

20:00-21:30 Aksamit

21:30-23:00 Fadi Mohem

23:00-00:30 Courtesy

00:30-01:30 Colin Benders

01:30-03:00 SHDW & Obscure Shape

03:00-04:00 FJAAK live

04:00-05:30 Kobosil

05:30-07:00 VTSS

VJs: Martinovna + luminarion

TRUE MUSIC STAGE

21:00 - 23:00 LuLu Malina

23:00 - 01:00 GiGi

01:00 - 03:00 DUSS

03:00 - 05:00 Roger

CHILLOUT

21:00 - 00:00 O.CJANT

00:00 - 03:00 Maryo

03:00 - 05:00 Abyss

STREFA G&V

21:00 - 23:00 Yorüba

23:00 - 01:00 Sonar Soul

01:00 - 03:00 Brainwash

Sobota, 27.07

MAIN STAGE

19:30 - 20:45 Eltron

21:00 - 22:00 Afterhuman Afterparty by Manoid & Hashimotowiksa

22:15 - 23:30 Jon Hopkins live

23:45 - 00:45 Wilkinson live

01:15 - 02:30 The Blaze

02:45 - 04:00 Modeselektor live

VJs: Visual Family Collective

CIRCUS TENT

19:30 - 21:30 Kacpa & Raev

21:30 - 23:00 Marvin & Guy

23:00 - 00:00 Ae:ther live

00:00 - 01:45 Oliver Huntemann

01:45 - 03:30 Kölsch

03:30 - 05:15 Charlotte de Witte

05:15 - 07:00 Anna

VJs: .wju

HYBRID TENT

20:00 - 22:30 Lux Familiar

22:30 - 23:30 Brookes Brothers

23:30 - 00:30 InsideInfo

00:30 - 01:30 Technique International Sound: Drumsound & Bassline Smith b2b Tantrum Desire ft. Youngman

02:30 - 03:30 Black Sun Empire

03:30 - 05:30 Eatbrain League: Teddy Killerz b2b Jade b2b Fourward ft MC Coppa

05:30 - 06:30 PZG

VJs: VISUALISM (FkS x EYE)

BURN STAGE

20:00 - 22:00 Kapoor

22:00 - 23:30 Stavroz live

23:30 - 01:15 YokoO

01:15 - 03:00 Lee Burridge

03:00 - 04:45 Bedouin

04:45 - 06:30 Oliver Koletzki

KOSMOS

20:00 - 22:00 Terstin & RTMTS

22:00 - 23:30 Private Press

23:30 - 01:00 Abstract Division

01:00 - 02:00 Shlømo live

02:00 - 03:30 Peter Van Hoesen

03:30 - 04:30 British Murder Boys (Surgeon & Regis)

04:30 - 06:00 Blawan

06:00 - 07:00 Sept & VCF LIVE A/V

VJs: Martinovna + luminarion

TRUE MUSIC STAGE

21:00 - 23:00 Ricardo & Tenes

23:00 - 00:30 Novika & Mr. Lex

00:30 - 02.00 Amray

02:00 - 03:30 Beskres by Kamp!

03:30 - 05:00 Last Robots

CHILLOUT

21:00 - 00:00 Boorgroove

00:00 - 03:00 Deaf Can Dance

03:00 - 05:00 CJ Art.

STREFA G&V

21:00 - 23:00 BØGUTA Ø2

23:00 - 01:00 DNTRT

01:00 - 03:00 Deyna

AUDIORIVER SOBÓTKA

Piątek, 26.07

Targi muzyczne (potrwają do soboty, 27.07)

Wystawcy: Wystawcy: Bassline / Glitch Pictures, chronimysluch.pl, Follow The Step / Smolna / Fest Festival, Instytut, Lauda Audio, Plays.pl, Projektowa, Revive x 999, Schron ft. Oddity, Sound Machines & Fundacja Nobiscum, Sound.pl, Subraum, TAMA, Up To Date Festival, Vinylgate Recordstore, Visions Booking & Music Promotion.

Scena na Rynku

18:30—19:30 — Nowosad

19:30—20:30 — Vidno

Sobota, 27.07

DYSKUSJE I PANELE

Spotkanie #sexedPL

Michał Pozdał i specjalny gość #sexedPL Jakob Kosel / 13:00—13:50

Przyszłość muzyki elektronicznej / 14:00—14:50

Paneliści: Anna Zaradny, Joanna Skorupska, Łukasz Warna—Wiesławski, Alex Kubaczewski.

Prowadzenie: Ula Kaczyńska.

Kobiety w muzyce elektronicznej / 15:00—15:50

Paneliści: Girls to the Front, Monika Pasiecznik, Paulina Żaczek.

Prowadzenie: Novika.

Muzyka elektroniczna w grach komputerowych / 16:00—16:50

Paneliści: Arkadiusz Reikowski, AGIM, MariaMonikaMagdalena.

Prowadzenie: Michał Bownik.

Między sztuką, a technologią / 17:00—17:50

Paneliści: Dream Adoption Society (Marta Nawrot i Jagoda Wójtowicz), Marek Biliński, DEAS, Norbert Borzym (BERT).

Prowadzenie: Marek Horodniczy.

Czy istnieje życie bez muzyki elektronicznej? / 18:00—18:50

Paneliści: Lech Podhalicz, Joana Tomczak, ATARI WU.

Prowadzenie: Łukasz Kamiński.

KINO FESTIWALOWE

NoveKino Przedwiośnie

ul. Tumska 5a, bilety do nabycia przed seansem za 10 zł.

„W rytmie Kuby” / 14:00

reż. T.G. Herrington, Danny Clinch, 2018 r.

„Legenda Kaspara Hausera” / 16:00

reż. Davide Manuli, 2012 r.

„Climax” / 18:00

reż. Gaspar Noé, 2018 r.

Scena na Rynku

12:00 — 13:30 Juniore & Conradq

13:30 — 15:00 K.O.D

15:30 — 17:00 Raidho & T.Etno live

18:30 — 20:00 Seb & Rodrigezz

AUDIORIVER SUN/DAY

Stage One

11:00 - 14:00 Foxall

14:00 - 16:30 Leon & Glasse

16:30 - 18:00 DAVI

18:00 - 19:30 Brina Knauss

19:30 - 21.30 Damian Lazarus

Stage Two

11:30 - 13:30 In-Deed

13:30 - 15:30 K.O

15:30 - 17.30 Seba - Logical Progression Set

17:30 - 18:30 Degs live

18:30 - 20:30 Kissy Sell Out

20:30 - 21:30 Jaguar Skills

Więcej na: www.audioriver.pl

FB/audioriver

IG/audioriver

14. edycja Audioriver odbędzie się w dniach 26–28 lipca 2019 r. w Płocku. Festiwal istnieje od 2006 roku – sześć ostatnich edycji zostało wyprzedanych jeszcze przed otwarciem bram, a ostatnia zgromadziła aż 30 tysięcy osób. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Jest Akcja!

Festiwal wspierają: True Music, Coca-Cola, BURN i Lech.

Patroni medialni: TVP Kultura, 4funTV, onet.pl, Co jest grane 24, Naszemiasto.pl, Muno, KMAG, Aktivist, Hiro, Going., Mówią na mieście, Noizz

Opieka medialna: SZUSTOW. Kultura i Komunikacja