zarażamydobrem Przyłbice w Koronie, podziękowania dla sprzedawców i przelew krwi. Najciekawsze akcje [przegląd NaM]

W Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przez trzy dni, w ramach operacji „Odporna Wiosna”, kadra i podchorążowie oddali ponad 50 litrów krwi! To odpowiedź na apel Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz drastycznego spadku zapasów w bankach krwi.

Śmiało można powiedzieć, że cała Polska szyje maseczki ochronne - głównie dla personelu medycznego, który jest szczególnie narażony na zakażenie. Do maszyn zasiedli nie tylko profesjonaliści z różnych firm, ale także indywidualne osoby, które mają do tego dryg. Na przykład 10-letni Jakub, którego tata pracuje w szpitalu czy policjantka ze Szczecina. Każdy chce pomóc.

Do akcji dołączyła też nauczycielka z Trzebielina - Honorata Ślusarska, która dwa lata temu sama potrzebowała pomocy, walcząc z rakiem piersi. Mieszkańcy zorganizowali dla niej zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Dziś pani Honorata dzieli się dobrem z innymi. Rozpoczęła szycie maseczek i apeluje do innych, by zrobili to samo.