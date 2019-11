„Zbiór miłości niechcianych”, czyli książka Edyty Folwarskiej o poszukiwaniu miłości w wielkim mieście już w sprzedaży.

Poszukiwanie miłości w wielkim mieście….

Pierwsza część opowieści o życiu warszawskiej singielki.

Oliwia, redaktorka popularnego dziennika ma wszystko, czego młoda kobieta może pragnąć. Jest piękna, ma wspaniałych przyjaciół, karierę i wysokie zarobki, które pozwalają jej bawić się w najlepszych warszawskich klubach. Nie ma jednak jednej rzeczy, której pragnie najbardziej – miłości...

W poszukiwaniu szczęścia nie poprzestanie na pierwszym nieudanym małżeństwie. Ale w wielkim mieście wiele może się zdarzyć…

Czeka ją wiele nietrafionych związków.

Nietrafionych, ale czy niepotrzebnych?

Historia Oliwii inspirowana jest życiem, sytuacjami, które mogą się zdarzyć wszędzie, a na pewno w środowisku młodych, pięknych i zagubionych w tłumie ludzi kobiet. Niełatwo bowiem w dzisiejszych, zabieganych czasach o trwały i szczęśliwy związek. To suma przeżyć wielu współczesnych singielek, które na swojej drodze ku szczęściu spotykają partnerów gotowych na wszystko, ale na pewno nie na wierność aż do grobowej deski…

No, może nie przesadzajmy z tą wieczną miłością, ale na pewno każdej z nas przydałoby się coś trwalszego niż płomienny romans na jedną noc…

Od 30 października książka dostępna jest we wszystkich księgarniach stacjonarnych i internetowych. Można ją również nabyć w formie e-booka. Dostępna na Mobi Kindle, Epub na e-czytniki, smartfony i komputery.

Edyta Folwarska – dziennikarka i prezenterka telewizyjna, od 14 lat związana z polskim show biznesem. Od wczesnego dzieciństwa marzyła o pracy w mediach. Ten plan udało jej się zrealizować w wieku 19 lat, kiedy zaczęła pracę dla Super Expressu. Zaczęła tam od przeprowadzania wywiadów z najpopularniejszymi polskimi i zagranicznymi gwiazdami. Z ramienia dziennika została kilka lat temu wysłana do Cannes, by przeprowadzić tam wywiad z aktorami serialu "Hell on Wheels", w którym zagrał były partner Britney Spears, Paulem Wesleyem z serialu "Pamiętniki Wampirów". Marzy jej się wywiad z Jasonem Stathamem i Hugh Jackmanem.

Jej kariera nabrała szybszego tempa, kiedy trafiła do stacji telewizyjnej Polo TV. Obecnie prowadzi też własny program na antenie Polsatu.

Wydanie książki to spełnienie kolejnego marzenia i wielki życiowy krok. To również początek realizacji kolejnych planów, ale o tym później …