Żeby nie szło na marne… – Działanie robi różnicę!

Polska cały czas znajduje się w niechlubnej czołówce państw Unii Europejskiej pod względem poziomu marnowania żywności. Według statystyk wyrzucamy do kosza aż 235 kg(1) jedzenia na osobę rocznie, co średnio daje około 9 mln ton zmarnowanej żywności . Dlatego jednym z działań firmy Kaufland w ramach strategii zrównoważonego rozwoju jest przeciwdziałanie temu zjawisku i zachęcanie do świadomej konsumpcji.

Marnowanie żywności to jeden z poważniejszych problemów społecznych świata. Co więcej, podczas gdy na świecie wyrzuca się tak dużo jedzenia, w tym samym czasie ludzkość zmaga się z ubóstwem, głodem i niedożywieniem w krajach rozwijających się. Najczęściej wyrzucana żywność to pieczywo, owoce, wędliny i warzywa. Dlaczego je wyrzucamy? Wśród przeważnie podawanych powodów znalazły się przekroczenie terminu ważności, zbyt duże zakupy, zakup produktu o niewłaściwej jakości, zbyt duże porcje posiłków lub niewłaściwe przechowywanie żywności(2). Co zrobić, by we własnym domu ograniczyć zjawisko „food waste” i by jedzenie nie szło na marne?

Kupujmy świadomie

Przed pójściem na zakupy, sprawdźmy stan swojej lodówki i szafek kuchennych. Sprawdźmy, jaka jest data przydatności do spożycia znajdujących się tam produktów. Być może część z nich wkrótce będzie musiała zostać wykorzystana – jeśli nie przez nas, to może przez potrzebujących – np. za pośrednictwem tzw. lodówek społecznych lub jadłodzielni. Chodźmy na zakupy z przygotowaną wcześniej listą – dzięki temu nie zapomnimy o żadnym produkcie, a także unikniemy kupowania produktów na zapas.

Przechowujmy rozsądnie

By pieczywo pozostało świeże na dłużej, należy przechowywać je w lnianym worku lub drewnianym chlebaku. Pozwoli to odprowadzić z chleba wilgoć, a jednocześnie jej do niego nie dopuści. Nie wszystkie owoce i warzywa dobrze czują się w warunkach chłodniczych – zimna nie lubią np. pomidory, ogórki, cebula, czosnek i owoce egzotyczne, takie jak mango, ananas, banany czy cytrusy. W dolnej szufladzie lodówki możemy z kolei przechowywać marchew, pietruszkę, seler oraz owoce sezonowe - maliny, truskawki czy jagody, które w takich warunkach na dłużej zachowają swoją soczystość i smak. Pamiętajmy, że chłód jest wskazany produktom, które zostały przez nas napoczęte. Podobnie wędliny - aby pozostały długo smaczne, powinny być przechowywane w pergaminie lub pojemnikach próżniowych, nie w folii aluminiowej. Jajka zachowają świeżość przez długi czas, jeśli będą przechowywane w lodówce – zazwyczaj na specjalnie przeznaczonej do tego półce w drzwiach. Co istotne, jeśli mamy taką możliwość, warto żywność mrozić – to zachowuje jej smak i, co najważniejsze, również wartości odżywcze.

Wykorzystujmy niezjedzone

Czerstwy chleb, ugotowane ziemniaki, ryż, makaron czy kasza z wczorajszego obiadu, ugotowane warzywa czy jajka – wszystkie te produkty można jeszcze wykorzystać i przyrządzić z nich smaczny i wartościowy posiłek. A przy tym nie będzie nas to kosztować dużo czasu i wysiłku. Z czerstwego chleba przygotujemy pyszne francuskie tosty na słodko lub wytrawnie, grzanki do zupy lub można je po prostu zapiec z pomidorem, serem mozzarella i bazylią w piekarniku. Z dodatków węglowodanowych, które pozostały z obiadu możemy przyrządzić klasyki kuchni włoskiej lub francuskiej - pyszne gnocchi lub quiche, zapiekankę makaronową z warzywami, sałatkę ryżową z tuńczykiem czy pastę jajeczną.

Dzielmy się z innymi

W jaki sposób możemy podzielić się jedzeniem z potrzebującymi? Powstaje coraz więcej inicjatyw społecznych, które mają na celu przekazywanie żywności osobom będącym w potrzebie. Sami możemy zostawiać jedzenie w tzw. lodówkach społecznych, których powstaje coraz więcej, nie tylko w dużych miastach. W sklepach takich jak Kaufland organizowane są także cykliczne, świąteczne zbiórki żywności lub inne akcje wspierające takie jak np. „Skarbonka”. Podczas ostatniej Wielkanocnej Zbiórki Żywności (5-6 kwietnia 2019 r.) przeprowadzonej we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, w sklepach Kaufland zebrano ponad 13 ton żywności! Z kolei każda złotówka przekazana Bankom Żywności, umożliwia odebranie i transport 8 kg pełnowartościowych produktów spożywczych, z których można przygotować aż 16 posiłków dla potrzebujących.

Działanie robi różnicę

Jest także wiele organizacji, które wspierają potrzebujących darowiznami żywnościowymi. Jedną z nich jest firma Kaufland, która ściśle współpracując z Bankami Żywności i innymi organizacjami pożytku publicznego, przekazuje żywność do jadłodajni, schronisk dla bezdomnych, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej, hospicjów i wielu innych instytucji. Dla przykładu od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. darowizny żywnościowe firmy Kaufland pozwoliły na zapewnienie około 216 000 posiłków dla potrzebujących. Oprócz tego w ramach współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, sieć marketów przekazała organizacji 30 wysokiej klasy wózków paletowych, które ułatwią odbiór i dystrybucję produktów spożywczych do potrzebujących.

Zatem nawet małymi działaniami też możesz przyczynić się do ograniczenia marnowania żywności oraz pomóc potrzebującym. Razem robimy różnicę.