Zestaw do hybryd. Lepiej kupić startowy zestaw do hybryd czy samemu skomponować zestaw? Co jest potrzebne do wykonania manicure hybrydowego?

Zestaw do hybryd – co w nim jest?

Zastanawiasz się, dlaczego piszemy o zaoszczędzeniu pieniędzy, skoro zestawy do hybryd do najtańszych nie należą? Owszem, ale to będzie kwota wydana jednorazowo, a u kosmetyczki zostawiasz konkretną sumę regularnie. Przyjmijmy, że średnio za wizytę u kosmetyczki zostawia się około 70 zł. Jeśli kupisz zestaw startowy do hybryd, inwestycja za niego może “zwrócić Ci się” już po trzech miesiącach. Oczywiście to, jak szybko “zwróci Ci się” inwestycja zależy od tego, jak często będziesz robić paznokcie hybrydowe oraz w jakiej cenie wybierzesz zestaw. Jeśli jednak chodzisz do kosmetyczki regularnie i nie wyobrażasz sobie nie mieć zrobionych paznokci, to nawet wybierając drogi zestaw, prędzej czy później ta inwestycja Ci się opłaci.

Zestawy do hybryd możemy podzielić na: zestaw do hybryd startowy, zestaw do hybryd dla profesjonalistów oraz zestaw do hybryd skomponowany samodzielnie. Zestawy profesjonalne zwykle zawierają więcej produktów oraz są lepsze jakościowo.