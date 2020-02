Zimowa pielęgnacja dla pięknej skóry

Jak zima działa na skórę?

Zimą nasz organizm musi wytworzyć więcej ciepła, aby zachować swoją naturalną temperaturę. Ochronne działanie naturalnego płaszcza hydro-lipidowego skóry obniża się już poniżej 10 st. C, natomiast bardzo zimne powietrze sukcesywnie niszczy osłabiony płaszcz hydro-lipidowy. Niechroniona skóra staje się coraz bardziej przesuszona i szorstka. Przy cerze wrażliwej na niekorzystne warunki atmosferyczne mogą wystąpić podrażnienia i zaczerwienienia. Osłabia się także elastyczność skóry, co powoduje uczucie silnego ściągnięcia, a nawet pieczenia. Mróz wpływa też na obkurczenie ścian naczynek włosowatych i zaburzenia krążenia krwi, co w efekcie może prowadzić do powstawiania, tzw. "pajączków".

Najlepsze zabiegi kosmetyczne zimą

Co robić jeśli nasza skóra nie jest zimą w najlepszej kondycji? Z pomocą przyjdą nam zabiegi w gabinetach kosmetycznych i specjalne serie dermokosmetyków dedykowanych do cery szczególnie narożnej na działanie chłodnej aury.

• Diagnoza: Skóra zmęczona, matowa, wymagająca błyskawicznej rewitalizacji, z oznakami utraty jędrności, elastyczności, o „szarym kolorycie”.

• Zabieg: PDT BLACK ESSENTIAL Anty-Smog przeciw zanieczyszczeniom miejskim

• Efekty: Silne działanie naprawcze i ochronne przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami skóry spowodowanymi przez smog. Przeciwdziała starzeniu się skóry i naprawia uszkodzenia oksydacyjne. Pobudza regenerację bariery skórno-naskórkowej oraz stymuluje syntezę kolagenu.

• Diagnoza: Skóra z oznakami starzenia, sucha, szorstka, z utratą właściwej gęstości i elastyczności. Braku lub niedostateczna ekspozycja skóry na słońce.

• Zabieg: PDT BLACK ESSENTIAL Promotor Witaminy D

• Efekty: Przyspieszenie procesu regeneracji skóry, wzmocnienie bariery ochronnej skóry, przeciwdziałanie utracie nawilżenia, przywrócenie właściwej gęstości i elastyczności.

• Diagnoza: Skóra szorstka, sucha, szara, matowa z objawami starzenia, ze zmarszczkami, skóra naczynkowa, skóra z przebarwieniami i bliznami potrądzikowymi.

• Zabieg: PDT BLACK ESSENTIAL Witamina C 20%

• Efekty: Skutecznie odmładza, stymuluje syntezę kolagenu, wzmacnia jędrność, redukuje zmarszczki, uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza zaczerwienienia, działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.

• Diagnoza: Skóra wrażliwa, reaktywna, często sucha, z zaburzonym złuszczaniem, często zaczerwieniona i podrażniona, z uczucie ściągnięcia, pieczenia i świądu, skłonna do AZS lub alergii.

• Zabieg: FERULASHI

• Efekty: Skóra wygładzona, nawodniona, z rozświetlonym kolorytem o miękkiej delikatniejszej teksturze. Redukcja podrażnień i szorstkości oraz zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem czynników agresywnych.

• Diagnoza: Skóra naczyniowa, wrażliwa, z rozszerzonymi naczynkami, często zaczerwieniona, z objawami rumienia i stanów zapalnych

• Zabieg: RED STOP Couperose

• Efekty: Redukcja podrażnień i zaczerwienień, wzmocnienie, uszczelnienie oraz obkurczenie naczynek i poprawa ich elastyczności. Regeneracja i odbudowa funkcji bariery naskórkowej, poprawa kondycji skóry i jej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne.

• Diagnoza: Skóra słabo nawilżona i odżywiona, z tendencją do szybkiego wysuszania się, wiotka z utratą jędrności, sprężystości i zdrowego kolorytu.

• Zabieg: NUTRI MAXX

• Efekty: działanie regenerujące naskórek, odbudowa jędrności i elastyczności włókien kolagenowych, dogłębne nawilżenie i odżywienie, wypłycenie i wypełnianie zmarszczek od wewnątrz.

Jakie kremy do twarzy wybieramy zimą?

Nasza skóra zachowa piękny i zdrowy wygląd, jeśli o tej porze roku poświęcimy jej nieco więcej czasu także podczas domowej pielęgnacji. Bardzo ważne jest stosowanie kosmetycznych preparatów wzmacniających i odżywczych, które stworzą powłokę ochronną i wspomogą naturalny płaszcz hydro-lipidowy. Nie zapominajmy także o sprawdzeniu czy nasz krem na dzień zawiera filtry UVA/UVB. Promieniowanie UV przenika bowiem także poprzez grube warstwy zimowych chmur, a na stokach narciarskich intensywne słońce może być równie szkodliwe jak latem.

Skóra reaguje na gwałtowne zimno skurczem mięśni przywłośnych i wywołuje efekt tzw. „gęsiej skórki”, czyli nastroszenia włosków. Naturalnym mechanizmem obronnym jest wówczas opróżnienie gruczołów łojowych, przez co skóra samoczynnie natłuszcza się. Dotąd sądzono, że podczas mrozów należy używać kremów tłustych, obecnie zaś nie zaleca się ich nawet osobom uprawiającym sporty zimowe. Zaaplikowany zbyt tłusty krem może zaburzyć naturalne mechanizmy obronne skóry, utrudnić naturalną wymianę ciepła i parowanie. Zalecamy więc stosowanie lżejszych kremów z dużą zawartością fazy olejowej, ale nie dających odczucia silnej lepkości tłustości i skóry.

Krem na dzień należy nakładać odpowiednio wcześniej, zanim zetkniemy się z mroźnym powietrzem, czyli minimum 20 minut przed wyjściem, aby preparat mógł się odpowiednio wchłonąć. Gdy wracamy przemarznięci do domu, absolutnie nie powinniśmy „rozgrzewać” się poprzez pocieranie czy nagłe ogrzewanie skóry, na przykład siadając bardzo blisko rozpalonego grzejnika, czy też poprzez mycie dłoni gorącą wodą. Stopniowo ogrzewajmy najbardziej wychłodzone części ciała, aby uniknąć kolejnego „szoku termicznego”.

Najlepsze kremy do zimowej pielęgnacji

PLATINUM PEEL & CURE

Platynowy krem-kompres na noc ultra naprawa i odmłodzenie do twarzy i wokół oczu, regenerujący i łagodzący; dla każdego typu skóry, szczególnie polecany w zaawansowanym odmładzaniu. Blokuje powstawanie wolnych rodników pod wpływem działania IR i światła niebieskiego, chroni mitochondrialne DNA, zatrzymuje proces fotostarzenia, chroni skórę przed utratą gęstości pod wpływem ekspozycji na słońce oraz przed miejskim zanieczyszczeniami. Zawiera odmładzającą nano-platynę, naprawcze Sodium DNA, kojący neuropeptyd o działaniu jadu anemonu morskiego oraz antyoksydacyjną witaminą C z alantoiną.

SPECIAL AESTHETICS

Regenerująca przeciwzmarszczkowa krem-maska z GABA Cx dla każdego typu skóry - szczególnie polecana zimą. Zawiera unikalną formułą składników aktywnych dających szybkie efekty regeneracji, wygładzenia zmarszczek wiekowych i mimicznych z efektem Soft Focus, wzmocnienia elastyczności i nawilżenia oraz złagodzenia objawów podrażnień. Preparat szczególnie zalecany dla intensywnej regeneracji i ochrony skóry przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi (ostry wiatr, silny mróz, gwałtowne zmiany temperatury, nadmierne nasłonecznienie, klimatyzacja) oraz dla spektakularnego wygładzenia skóry.

Codzienna ochrona

Pamiętajmy także o specjalnych preparatach osłaniających przed wysuszeniem niezwykle wrażliwą skórę wokół oczu i ust. Niezwykle istotna jest też specjalna ochrona skóry głowy i włosów, dłoni i stóp – to ważne nie tylko dla osób uprawiających sporty zimowe. Pamiętajmy o ciepłych czapkach i rękawiczkach nawet, gdy „wyskakujemy na chwilę” wyprowadzić psa. Użytkownicy smartfonów, jeżeli nie mają specjalnych rękawiczek do obsługi ekranów dotykowych, powinni unikać prowadzenia rozmów telefonicznych na dworze, gdy temperatura spada poniżej 0 st. C.

Zimowa dieta dla naszej skóry

Wskazane jest także wzmocnienie i odżywienie skóry „od środka”, za pomocą właściwej diety, w której nie może zabraknąć białka, witamin i mikroelementów. Powinniśmy pić dużo wody mineralnej, lekkich herbat, domowych kompotów, które naturalnie nawilżają naszą skórę. Gdy w organizmie brakuje wody - skóra staje się sucha, szorstka i słabiej broni się przed zimnem.

Dbaj o dobry klimat w Twoim domu

Bardzo zalecane jest systematyczne nawilżanie powietrza w pomieszczeniach, także podczas snu. Sposobów jest wiele, poczynając od wietrzenia mieszkania po zakup odpowiedniego, elektrycznego nawilżacza. Jeśli mróz nie jest zbyt silny, otwieramy okno na 1-3 min, aby wilgotniejsze powietrze z zewnątrz wymieszało się z pokojowym. Znakomitymi naturalnymi nawilżaczami są rośliny, zwłaszcza te o dużych liściach, ponieważ stopniowo oddają do otoczenia wodę pobraną z gleby. Alternatywą dla nawilżacza elektrycznego są ceramiczne pojemniki wieszane na kaloryferach, albo też zwykłe naczynia, w których stale powinnyśmy uzupełniać poziom wody.

Więcej informacji o kosmetykach i zabiegach CHANTARELLE:

www.chantarelle.pl