Znowu katar?

Zatkany nos to niezwykle dokuczliwy problem. Co szybko go udrożni

i umożliwi swobodne oczyszczanie?

Wypróbuj aerozol – nasic®. Nasic® to połączenie dwóch substancji czynnych (ksylometazoliny i deksopantenolu), które odblokowują nos i regenerują uszkodzoną śluzówkę.

Podstawa to udrożnienie...

Zawarta w preparacie nasic® ksylometazolina. To substancja, która działa na zasadzie obkurczania naczyń błony śluzowej, dzięki czemu zmniejsza jej obrzęk. Ponieważ działa w ciągu kilku minut po zastosowaniu, wystarczy zaaplikować preparat nasic®, aby znowu cieszyć się swobodnym oddychaniem przez nos.

...oraz jednoczesna regeneracja

Kto z nas, zakatarzonych, nie zna tego uczucia, kiedy podczas infekcji nos jest wewnątrz suchy i boli podczas każdego oczyszczania? To objawy uszkodzonej śluzówki, czyli błony pokrytej ochronną warstwą śluzu, który u zdrowego człowieka wyłapuje z wdychanego powietrza bakterie, wirusy, roztocza, pyłki

i kurz. Niestety, przesuszona i uszkodzona śluzówka nosa może być przyczyną częstych infekcji dróg oddechowych. Nieprawidłowo nawilżona nie stanowi wystarczająco dobrej bariery dla wirusów i bakterii. Dlatego tak ważne jest, by aerozole do nosa, których używamy, miały w składzie deksopantenol, który regeneruje błonę śluzową nosa i wspomaga gojenie nawet najmniejszych uszkodzeń błony śluzowej!

nasic® dzięki połączeniu dwóch substancji aktywnych, szybko przynosi ulgę odblokowując zatkany nos i regenerując podrażnioną błonę śluzową nosa. Szybkie udrożnienie nosa zapewnia komfort oddychania w ciągu dnia i spokojny sen w nocy.

- do stosowania od 6. roku życia

- połączenie dwóch substancji czynnych - ksylometazolinyi deksopantenolupoprawia drożność nosa w przebiegu przeziębienia i pobudza gojenie się błony śluzowej nosa

- szybko odblokowuje nos

- regeneruje i łagodzi podrażnienia**

- nawilża**

- redukujepowstawanie strupków i mikrourazów**

Cena: nasic® na katar dla dorosłych i dzieci od 6. roku życia.

Wielkość opakowania: 10 ml roztwór.

Sugerowana cena detaliczna***: 19,60 zł

Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat: po jednej dawce aerozolu do każdego otworu nosowego, w razie konieczności do trzech razy na dobę, trzymając butelkę pionowo, jednocześnie delikatnie wciągając powietrze nosem.

* dotyczy błony śluzowej nosa

** dotyczy działania deksopantenolu. Proksch E., de Bony R., Trapp S. & Boudon S., Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article, Journal of Dermatological Treatment, Volume 28, 2017 - Issue 8, Pages 766-773.

*** ceny detaliczne nasic® mogą się różnić w poszczególnych aptekach.

nasic, (0,1 mg + 5,0 mg)/dawkę, aerozol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i 5,0 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum). Wskazania: Produkt leczniczy nasic jest wskazany w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa - dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Produkt leczniczy nasic jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorowodorek ksylometazoliny, deksopantenol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Suche zapalenie błony śluzowej nosa, po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej. U dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produkt leczniczy nasic zawiera chlorek benzalkoniowy dlatego nie powinien być stosowany przez osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na tę substancję konserwującą. Podmiot odpowiedzialny: MCM Klosterfrau Healthcare sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.