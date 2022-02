Żona Nikodema Skotarczaka, Edyta Skotarczak, wydaje książkę. Znamy pierwsze szczegóły

Kilka tygodni temu Edyta Skotarczak postanowiła przerwać milczenie. Wydała oświadczenie w mediach społecznościowych, a potem udzieliła wywiadu „Dziennikowi Bałtyckiemu”. Powiedziała, że przez fakt, iż nie wypowiadała się publicznie, wiele osób zaczęło samowolnie rościć sobie prawo do tego, by wchodzić z przysłowiowymi „butami” w jej życie prywatne.

- To, że przez lata nie zabierałam publicznie głosu, doprowadziło do takiej sytuacji, iż niektórym osobom wydaje się, że są ponad prawem, moralnością i że mogą bezczelnie o mnie czy Nikodemie kłamać oraz nas oczerniać… Nie wiem, czy to ich mylne poczucie bezkarności wynika z ich prywatnych relacji z niektórymi przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, czy może nie przyjrzeli się zbyt dobrze swoim życiorysom - ale takie sytuacje nie powinny w ogóle mieć miejsca. To niedopuszczalne, aby tak ingerować w czyjeś życie prywatne i do tego jeszcze zmyślać historie i zdarzenia.