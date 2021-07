Życzenia urodzinowe dla przyjaciółki, siostry, mamy czy cioci. Krótkie i zabawne życzenia urodzinowe dla niej 29.07.2021

Życzenia na urodziny krótkie i zabawne wierszyki

Dziś masz swoje urodziny, więc miej dużo dziarskiej miny.

Wiele miłości, a mało złości i w domu zawsze pełno fajnych gości.

Dzisiaj się wszyscy cieszymy, bo Twoje urodziny obchodzimy.

Dziś prezenty wręczymy i u Twojego boku zatańczymy.

***

Choć już trochę spoważniałaś,

Może nawet posiwiałaś,

To nie przejmuj się tym wcale,

Żywot człeka jest zbyt krótki,

Czasu nie ma na Twe smutki,

Co przeżyłaś, to jest Twoje,

A przed Tobą nowe boje,

Dalsze plany i marzenia,

Jeszcze dużo do zrobienia.

Popuść wodze swej fantazji,

Wiele przecież jest okazji,

by skorzystać z możliwości

pokazania swych zdolności.

***