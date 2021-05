Życzenia urodzinowe dla siostry, brata, męża czy przyjaciółki. Krótkie i zabawne życzenia urodzinowe dla niej i dla niego 31.05.2021

Nie masz pomysłu na życzenia urodzinowe dla najbliższych? Przygotowaliśmy propozycje życzeń na urodziny dla niej i dla niego. Znajdziesz tu śmieszne i krótkie wierszyki idealne do wysłania sms'em czy przez Facebooka. Sprawdź!

Życzenia na urodziny krótkie i zabawne wierszyki Dziś masz swoje urodziny, więc miej dużo dziarskiej miny.

Wiele miłości, a mało złości i w domu zawsze pełno fajnych gości.

Dzisiaj się wszyscy cieszymy, bo Twoje urodziny obchodzimy.

Dziś prezenty wręczymy i u Twojego boku zatańczymy.

***

Choć już trochę spoważniałaś,

Może nawet posiwiałaś,

To nie przejmuj się tym wcale,

Żywot człeka jest zbyt krótki,

Czasu nie ma na Twe smutki,

Co przeżyłaś, to jest Twoje,

A przed Tobą nowe boje,

Dalsze plany i marzenia,

Jeszcze dużo do zrobienia.

Popuść wodze swej fantazji,

Wiele przecież jest okazji,

by skorzystać z możliwości

pokazania swych zdolności.

*** W dniu urodzin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze:

w dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych grzecznych

A urody - wciąż w rozkwicie...

Niech w miłości płynie życie

***

Jest w wielu sercach kącik malutki,

dla Tych cierpiących, dla Tych cichutkich,

którzy naprzeciw wszystkiemu złemu

pomocną dłoń dają bliźniemu.

Mnie nie zawodzi pamięć o Tobie

i kącik w sercu dla Ciebie mam.

Zawsze pamiętaj, że na tym świecie

żaden człowiek nie musi być sam.

*** Pomarańcze i banany

niech Ci tańczą dzionek cały.

Niech wesoło ćwierka ptaszek,

goście niech naniosą flaszek.

Hipopotam zejdzie z drzewa,

niechaj Doda Ci zaśpiewa.

Uśmiech towarzyszy wiernie

moc uścisków masz ode mnie. Wyjątkowe życzenia urodzinowe dla niej i dla niego To nie Grecja ,to nie Chiny,

to są Twoje urodziny.

Zawsze zdrowy z lekarstw kpij

i beztrosko sobie śpij.

Chleb na stole, mleko w dzbanku,

dobry humor, konto w banku,

niepsujący się samochód

i rosnący stale dochód.

W dniu urodzin życzymy Ci pogody ducha,

optymizmu, pomyślności wszelkiej,

wymarzonego samochodu, własnego gniazdka,

stu milionów kolorowych papierków,

które ludzie nazywają pieniędzmi

i dużo zdrowia, żeby to wszystko wytrzymać.

optymizmu, pomyślności wszelkiej, wymarzonego samochodu, własnego gniazdka, stu milionów kolorowych papierków, które ludzie nazywają pieniędzmi i dużo zdrowia, żeby to wszystko wytrzymać. Na trzydzieste urodziny

Do Ciebie już przybywamy

Prezenciki Ci podamy

Bo ze sobą dziś je mamy

Bukiet kwiatów też wręczymy

I życzenia Ci złożymy

Byś zawsze aktywna była

Wielkim szczęściem się cieszyła

Złych ludzi unikała

Kolorowe życie miała

Do Ciebie już przybywamy Prezenciki Ci podamy Bo ze sobą dziś je mamy Bukiet kwiatów też wręczymy I życzenia Ci złożymy Byś zawsze aktywna była Wielkim szczęściem się cieszyła Złych ludzi unikała Kolorowe życie miała W dniu twoich urodzin Życzę Ci:

Zabaw szalonych,

Przygód wspaniałych,

Snów kolorowych,

Przyjaciół doskonałych,

Góry słodkości,

Samych radości,

Dnia wesołego,

Baw się na całego! Życzenia na urodziny dla siostry, brata, męża czy przyjaciółki Choć nie mogę Cię dziś uścisnąć osobiście,

wyznam tu wszystko jasno i kwieciście.

Gdy znajomi i rodzina będą tłoczyć się z kwiatami,

ja połączę się z Tobą, tymi oto życzeniami:

niech się spełni, co wyśnione, niech nastanie spokój ducha.

Miej przez lata niezliczone, uśmiech od ucha do ucha.

***

Dziś są Twoje Urodziny

mam dla Ciebie

serce pełne miłości

i życzenia szczęścia

na dalsze noce i dni.

***

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może,

ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia i wiele radości,

to o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Boże Ciało z obostrzeniami. Są wytyczne GIS w sprawie pielgrzymek