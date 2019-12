IKONY MUZYKI: „POECI ROCKA” – nowa trasa koncertowa z kultową muzyką lat 60. i 70.

W taką muzyczną podróż warto się wybrać. „Poeci Rocka” to wyjątkowa trasa z piosenkami, które przetrwały próbę czasu i inspirują wciąż nowe pokolenia artystów i odbiorców. To również spotkanie z muzycznymi legendami ale i wspaniałą plejadą polskich wykonawców. Utwory m.in Davida Bowie, Johna Lennona, Boba Dylana czy Patti Smith, zinterpretują Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Rogucki, Sławek Uniatowski i Łukasz Lach. „Poeci rocka” to również nowa konwencja koncertu. Tym razem na scenie prócz muzyków i wykonawców w specjalnej scenografii zaprosimy widzów do zaaranżowanego radiowego studia, gdzie dziennikarz Marcin Tercjak, prócz ważnych piosenek legendarnych wykonawców lat 60. i 70., przybliży widzom kryjące się za nimi historie. „Poeci rocka” niczym wehikuł czasu, przeniosą słuchaczy w świat wspomnień.

Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkania z utworami, które dla milionów ludzi są soundtrackiem życia, przypomnieniem emocji, które towarzyszyły nam, kiedy słuchaliśmy tych nagrań z trzeszczących winyli albo na "uciekających" falach Radia Luksemburg