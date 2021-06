Jaka fototapeta do kuchni? Na co zwrocić uwagę? Czym przykleić do ściany?

Fototapeta może szybko odmienić wygląd wnętrza. Podpowiadamy, jak wybrać fototapetę do kuchni i jak ją przykleić do szafek, wyspy oraz ściany.

Fototapeta odmieni wnętrze Fototapety są dostępne w bardzo wielu wzorach i kolorach, bez problemu możemy mieć także dekorację z motywem wybranym przez nas indywidualnie. Warto o nich pomyśleć, jeśli chcemy szybko odmienić wygląd wnętrza. Dobrze dobrana fototapeta może podkreślić styl wnętrza, czy zamienić nieciekawy kawałek ściany w dekoracyjny akcent. W przypadku niezbyt dużych pomieszczeń warto zwrócić uwagę na fototapety, które dają złudzenie głębi. Dzięki nim pomieszczenia będą wydawały się większe. Fototapety ożywią nie tylko pokoje, ale także kuchnię. Jednak w przypadku tego pomieszczenia musimy wziąć pod uwagę jego specyfikę – w kuchni najczęściej jest cieplej niż w pokojach, wytwarza się także więcej pary wodnej. Dlatego do kuchni musimy wybrać fototapetę, która będzie odporna na te czynniki. Ponadto fototapetą możemy ozdobić nie tylko ściany, ale i fronty szafek, czy kuchenną wyspę. Dlatego musimy również zwrócić uwagę, charakter podłoża i to do jakich warunków jest przystosowany. Podpowiadamy, jak wybrać fototapetę do poszczególnych zastosowań i jak ją dobrze przykleić.

Jak okleić fototapetą szafki i wyspę kuchenną Jeśli planujemy okleić fototapetą szafki kuchenne, najlepiej zdecydować się na produkt drukowany na folii samoprzylepnej. Będzie ona odporna na trudne kuchenne warunki. Do wyboru mamy dwie metody aplikacji – na mokro oraz na sucho. Zanim zaczniemy przyklejanie fototapety, musimy przygotować podłoże. Oznacza to po prostu dokładne oczyszczenie go, szczególnie z tłuszczu, który na powierzchniach kuchennych często się osadza. Inaczej mocowanie fototapety nie będzie skuteczne. Powierzchnie, do których chcemy przykleić tapetę myjemy i wycieramy do sucha.

Jeśli fronty kuchenne są wykończone materiałem odpornym na działanie wody (np. lakierem poliuretanowym), spokojnie możemy przykleić fototapetę metodą na mokro. Do tego przyda się spryskiwacz z wodą. Materiał samoprzylepny naklejamy powoli od góry szafki. Spryskujemy folię i mebel, podwijamy co chwilę papier podkładowy. Całość wygładzamy tzw. raklą (to rodzaj plastikowej łopatki, najczęściej wykończonej filcem, która pomaga wygładzić folię i pozbyć się pęcherzyków powietrza, które mogą pod nią zrobić).

Natomiast jeśli nasze meble lub wyspa kuchenna, które chcemy ozdobić fototapetą na wodę nie są odporne, folię możemy przykleić na sucho. Metoda ta polega na przyłożeniu materiału równo do powierzchni z użyciem rakli, która w tym przypadku również wspomaga wypchnięcie bąbelków powietrza na zewnątrz.