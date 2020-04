Maseczki ochronne w Lidlu. Wyjdą z... fabryki rajstop

Maski mają cztery warstwy, nadają się do prania, a także są wielokrotnego użytku oraz wygodne w użyciu. W sprzedaży dostępne będą od czwartku, 30 kwietnia. Wyróżniać je będzie niska, atrakcyjna cena.

„Projektując maskę ochronną bardzo ważne było dla nas, aby produkt był wysokiej jakości oraz chronił górne drogi oddechowe użytkownika. Udało nam się to osiągnąć, używając materiału, który nie uczula oraz umożliwia swobodne oddychanie. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Lidl Polska nasz produkt będzie możliwy do kupienia w każdym sklepie sieci” – Małgorzata Rosołowska-Pomorska, właścicielka firmy Adrian.

Lidl Polska za pośrednictwem swoich sklepów rozpocznie sprzedaż masek ochronnych wyprodukowanych przez polskiego producenta tekstyliów – firmę Adrian. Maseczka ochronna jest czterowarstwowa, wykonana z dzianiny poliamidowej, która zapewnia swobodny przepływ powietrza. Nie uczula oraz jest delikatna w dotyku – idealna dla osób o wrażliwej skórze. Dobrze przylega do twarzy, co zapewnia komfort użytkowania oraz ochronę dróg oddechowych. Można ją prać, dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego korzystania. Co ważne, została wyprodukowana w Polsce. Jej zaletą jest również niska, atrakcyjna cena – cena maseczki ochronnej to tylko 3,99 zł/ 1 sztuka.