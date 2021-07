Pogoda w Moskwie w poszczególnych miesiącach. Kiedy w Moskwie jest najlepsza pogoda na wakacje? Newsroom 360

Pogoda w Moskwie. Porównaj poszczególne miesiące CC0

Pogoda w Moskwie zmienia się zależnie od pory roku. Jeśli chcesz wybrać się tu, gdy u nas panuje zima - w grudniu, styczniu lub w lutym - sprawdź, jakich temperatur spodziewać się w tych miesiącach. Chcesz lecieć na wiosnę? Marzec, kwiecień czy maj mogą być bardzo przyjemne, ale sprawdź najpierw średnią wysokość opadów. Wakacje to jedyny okres, gdy możesz sobie pozwolić na podróż do Moskwy? Porównaj temperatury panujące w czerwcu, lipcu i sierpniu i wybierz najlepszą opcję dla siebie. Jeśli polska jesień to coś, za czym nie przepadasz, leć choć na kilka dni urlopu. Zanim się spakujesz, sprawdź średnie temperatury w lipcu we wrześniu, w październiku i w listopadzie.