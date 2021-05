Wygodny i funkcjonalny taras przed domem. Jak go urządzić?

Przydomowy taras to rewelacyjne miejsce do wypoczynku w cieplejsze dni. Przez niektórych traktowany jest jako dodatkowa część domu, a przez innych – jako najistotniejszy element ogrodu. Abyśmy mogli w pełni cieszyć się posiadaniem tarasu – powinniśmy zadbać o jego wygodne i funkcjonalne zagospodarowanie.

Przydomowy taras to rewelacyjne miejsce do wypoczynku w cieplejsze dni. Przez niektórych traktowany jest jako dodatkowa część domu, a przez innych – jako najistotniejszy element ogrodu. Abyśmy mogli w pełni cieszyć się posiadaniem tarasu – powinniśmy zadbać o jego wygodne i funkcjonalne zagospodarowanie.

Projekt tarasu – miejsce i kształt O posiadaniu tarasu najlepiej jest pomyśleć już na etapie projektowania i budowy domu. Jest to wskazane zwłaszcza, gdy chcemy, aby był to element wkomponowany w bryłę budynku. Taras najczęściej projektuje się przy części parterowej domu. Jednak w przypadku działek bardzo małych, można zaplanować go również na piętrze, np. na dachu przylegającego do domu garażu. Jeżeli zdarzyło się tak, że podczas budowy zasadniczej pominęliśmy kwestię tarasu w każdej chwili można go również dobudować. Wówczas najczęściej stosuje się tzw. technologie suche, czyli wykonuje taras bez wylewki betonowej. Takie tarasy można lokalizować na gruncie lub na palach (w zależności od usytuowania przeszklenia umożliwiającego wyjście z budynku). Planując taras pamiętajmy, że najbardziej komfortowe w użytkowaniu są te, które pełnią funkcję łącznika pomiędzy domem a ogrodem.

Przy planowaniu tarasu na gruncie mamy na ogół dowolność w wyborze jego kształtu. Choć najczęściej spotyka się tarasy o kształcie prostokąta, półokręgu oraz liter: „T” lub „L”. O ostatecznej formie powinien decydować układ pomieszczeń domu oraz specyfika działki i sposób usytuowania na niej budynku. Na dużych działkach i w przypadku rozłożystych brył domów – tarasy lokalizuje się np. wzdłuż dwóch przylegających do siebie ścian zewnętrznych. Wówczas powstaje duża przestrzeń zewnętrzna o kształcie litery „L”, na którą mogą prowadzić dwa wyjścia z niezależnych od siebie pomieszczeń, np. z salonu i z kuchni. O czym pamiętać przy mniejszych tarasach Na takie rozwiązanie nie wszyscy mogą sobie jednak pozwolić. Ograniczenia są powodowane zarówno wielkością działek i domów, jak i zasobnością portfeli inwestorów. Niekiedy trzeba się cieszyć z możliwości zorganizowania choćby najmniejszych rozmiarów i najprostszego w kształcie tarasu.

Wówczas warto pomyśleć o jego prawidłowym usytuowaniu względem stron świata, ulicy i parceli sąsiadującej z naszą. Najlepiej jeśli zostanie zlokalizowany przy bocznej bądź tylnej elewacji budynku – w osłonięciu od ulicy i odseparowaniu od płotu sąsiada. Sporą popularnością cieszą się tarasy eksponowane na południe oraz zachód. Jednak przy takiej lokalizacji trzeba liczyć się z dużym nasłonecznieniem (dokuczliwym zwłaszcza w upalne dni). Wówczas szczególnie cenione są tarasy zadaszone oraz przynajmniej częściowo zacienione przez drzewa. Materiał na taras Każdemu z nas zależy przede wszystkim na tym, by nawierzchnia tarasu była estetyczna i jak najlepiej się prezentowała. Nie ma w tym niczego dziwnego – miejsce to faktycznie powinno być reprezentacyjne i w miarę spójne z pomieszczeniem, które do niego prowadzi. Jednak oprócz estetyki materiału wykończeniowego na taras, liczy się również jego odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz łatwość utrzymania w czystości. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że materiał ten w ciągu roku kalendarzowego zostanie poddany wielu zróżnicowanym próbom wytrzymałości. Pamiętajmy, że już pierwszego letniego sezonu nawierzchnia naszego tarasu zmierzy się z działaniem intensywnych promieni słonecznych.

Następnie przyjdzie czas na jesienne opady deszczu. Po nich, na tarasie może zalec śnieg, a grunt pod nim – ulegnie zamarznięciu. Ostatecznie nastąpią wiosenne roztopy i efekty związane z rozmarzaniem podłoża. Każdy z tych czynników może spowodować uszkodzenia powstałej konstrukcji lub nawet jej całkowitą dewastację. Dlatego właśnie tak ważne jest dopilnowanie prawidłowości przebiegu samej budowy oraz stawianie na wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia materiały. Do najczęściej stosowanych w ostatnim czasie należą tarasowe deski kompozytowe. Z dużym powodzeniem zastępują naturalne drewno, gdyż są do niego bardzo zbliżone w wyglądzie zewnętrznym. Dodatkowo, znakomicie zachowują właściwości tworzyw sztucznych, które w przypadku nawierzchni tarasowych okazują się bardzo przydatne. Są nienasiąkliwe, odporne na pękanie i zużycie oraz przyjazne dla środowiska naturalnego. Ponadto, deski ryflowane charakteryzują się wysoką klasą antypoślizgowości i nie sprawiają trudności z utrzymaniem ich w należytym stanie higienicznym.

Innym równie często stosowanym na tarasach materiałem wykończeniowym są płytki ceramiczne. Także nietrudno o zachowanie ich w czystości. Jednak decydując się na ceramikę, konieczne jest stosowanie jej mrozoodpornych gatunków. Mrozoodpornością powinny charakteryzować się także materiały współuczestniczące w montażu płytek, czyli przede wszystkim zaprawa i fuga.

Rośliny i meble tarasowe Po wykonaniu nawierzchni tarasu przychodzi pora na najprzyjemniejszy moment, tj. ostateczną aranżację. Choć niektórzy użytkownicy odchodzą od obsadzania tej części ogrodu roślinnością, to inni chcieliby posiadać w tym miejscu istną oazę zieleni i kwiatów. Należy zdawać sobie sprawę, że rośliny wymagają zapewnienia im odpowiednich warunków do rozwoju i stałej dbałości. Zatem właściciele tarasów zazielenionych powinni liczyć się z określonym nakładem pracy. Z kolei tarasy zupełnie pozbawione roślin nie są już tak atrakcyjne i mniej zachwycają swoim naturalnym pięknem. Rozwiązaniem optymalnym wydaje się być zastosowanie ograniczonej gatunkowo roślinności, którą można posadzić np. w ozdobnych pojemnikach. Pojemniki te można nawadniać automatycznie, co zdecydowanie zmniejsza ilość codziennych obowiązków właścicieli tarasu.

Wybór mebli tarasowych to już sprawa zupełnie indywidualna. Jedni stawiają na posiadanie w tym miejscu dużego stołu z krzesłami, a inni wolą mieć do dyspozycji wygodne leżaki, frywolne „bujadła”, itp. W ostatnim czasie prym w powyższym zakresie wiedzie rattan lub jego dużo trwalszy, ale też i droższy odpowiednik – technorattan. Meble z tych materiałów doskonale prezentują się np. w połączeniu ze szkłem lub szlachetną stalą. Z mody wciąż nie wychodzą oczywiście sprzęty wykonane z naturalnego drewna. Jednak w ich przypadku (podobnie z resztą jak w przypadku surowego rattanu) trzeba pamiętać o właściwym zabezpieczeniu materiału przed działaniem zróżnicowanych i często szkodliwych warunków atmosferycznych.

Grill i inne atrakcje na tarasie Grillowe biesiady są w Polsce popularne już od dłuższego czasu. Taras jest dobrym miejscem do ich urządzania, ale pod warunkiem, że ma odpowiednio dużą powierzchnię. Wówczas z powodzeniem w jednej jego części można ustawić grill i ogrodowy stół, a pozostałą przestrzeń wykorzystać do celów typowo rekreacyjnych, czyli np. błogiego wylegiwania się w słońcu. Jednak jeśli taras jest mały – miejsce do grillowania lepiej jest przenieść w inną część ogrodu, a najbliższą okolicę domu zachować wyłącznie do użytku prywatnego. Oprócz grilla na tarasie można zorganizować również wiele innych atrakcji. Rodziny z dziećmi często urządzają w tym miejscu przydomowe piaskownice lub nawet mini place zabaw. Rozwiązania tego typu są praktyczne, gdyż pozwalają obserwować poczynania pociech z wnętrza domu, ale realizacja go typu zamierzeń również wymaga dysponowania tarasem o odpowiedniej wielkości. Czasami jest tak, że wstawienie nawet najmniejszych rozmiarów pojemnika z piaskiem uniemożliwia umiejscowienie równie przydatnego stolika kawowego. W takich sytuacjach nie pozostaje niestety nic innego, jak kierowanie się zasadą „coś kosztem czegoś”. Choć warto w tym miejscu wspomnieć, że niektórzy specjaliści od aranżacji tarasów, za komfortowy dla czteroosobowej rodziny uważają taras o wymiarach 4 x 4 m.