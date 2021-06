Jak wygląda życie w obozie uchodźców w Iraku i Syrii? "Pani zrobiła sklepik dla kobiet". Zobacz zdjęcia i nagrania

Jak wynika z danych PMM, co 100. osoba na świecie jest uchodźcą. Temat kontrowersyjny, szczególnie od 2015, od kiedy Europa zaczęła mierzyć się z problemami na Morzu Śródziemnym. Jak podaje polskie stowarzyszenie, aż 86% uchodźców znajduje się w krajach rozwijających się, nie szukając schronienia w Europie, z nadzieją na powrót do swojej ojczyzny.

- To najliczniejsza grupa w historii, z której co szósta osoba pochodzi z Syrii i została zmuszona do ucieczki w trakcie trwającej 10 lat wojny. Obecnie przebywają przede wszystkim w krajach sąsiadujących, Turcji, Jordanii, Libanie, część z nich znalazła schronienie w państwach europejskich. Pomagamy im na miejscu, minimalizując izolację i wykluczenie, tak, by po zakończeniu tego etapu mogli powrócić do codziennego życia sprzed wojny – mówi Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej.