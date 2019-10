Nawet 32 000 zł miesięcznie. Zarobki w IT robią wrażenie

Jak wynika z opracowania firmy Randstad, doświadczeni specjaliści IT mogą liczyć na zarobki rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Wysokości wynagrodzenia zależy przede wszystkim od miejsca pracy, posiadanego doświadczenia oraz formy współpracy. Obok typowej umowy o pracę, specjaliści IT coraz częściej zatrudniani są w oparciu o kontrakt (B2B). Popularność tej formy zatrudnienia wynika przede wszystkim z korzystniejszego opodatkowania i możliwości odliczania kosztów.

Unsplash