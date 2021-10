"Popatrz, Powąchaj, Posmakuj". Ruszyła kampania przeciwko marnowaniu żywności

„Najlepiej spożyć przed” czy „należy spożyć do”? Na pewno wiesz, czym różnią się te pojęcia? Niedługo wszystko stanie się jasne. Na tysiącach produktów spożywczych pojawią się specjalne oznaczenia, które pomogą nam poprawnie ocenić ich przydatność do spożycia.

- Jak pokazuje raport Banków Żywności w Polsce, aż 64 proc. dorosłych nie wie, co tak naprawdę oznaczają etykiety umieszczone na produktach spożywczych. Nie potrafią wskazać różnicy pomiędzy „najlepiej spożyć przed”, a „należy spożyć do” - mówi Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. To jedna z głównych przyczyn marnowania żywności. Każdego roku w Polsce wyrzucane są setki kilogramów jedzenia, które wciąż nadaje się do spożycia. Ponad połowa marnowanej żywności pochodzi z naszych domów. Okazuje się, że często wyrzucamy żywność po upływie terminu „najlepiej spożyć przed”, nie sprawdzając, czy można ją nadal bezpiecznie wykorzystać. Z tego powodu twórcy popularnej aplikacji walczącej z marnowaniem jedzenia, uruchomili kampanię „Często Dobre Dłużej”, która ma zachęcić Polaków do tego, by wykorzystywali własne zmysły do oceniania przydatności do spożycia produktów po terminie, zanim wyrzucą je do kosza.

"Najlepiej spożyć przed" i "Należy spożyć do". Co to znaczy?