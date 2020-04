zarażamydobrem - zobacz, jak walka z koronawirusem jednoczy Polskę [przegląd NaM]

- Już dzwoniłem do sanepidu i powiedziałem, że z chęcią oddam osocze. Ale na razie jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie taki punkt, więc jak tylko będzie taka informacja, to dadzą znać - mówi, a wie już, że na taką pomoc czekają inni chorzy. - Skontaktowała się też ze mną pani, której babcia jest chora i ma pilotować tę sprawę.

Opolskie: Robili obicia do wojskowych pojazdów, teraz szyją maseczki

W warsztacie tapicerskim 55. Batalionu Remontowego 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, wyposażonego w profesjonalne maszyny do szycia, na co dzień robi się obicia do remontowanych w batalionie pojazdów wojskowych. Teraz szyje się tam maseczki. Podpułkownik Andrzej Rakowski wyraził zgodę i dzięki temu możliwe stało się uruchomienie produkcji.

Więcej: