Jaki strój do jogi zapewni Ci komfort podczas treningu? Zobacz, w czym najlepiej ćwiczyć jogę

Strój do jogi

Bez względu na to czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, Twój strój do jogi powinien być wygodny i niekrępujący ruchów. Dobrej jakości ubrania do jogi tworzone są z wysokiej jakości materiałów, które są miłe w dotyku, oraz przewiewne. Strój do jogi powinien być dobrze dopasowany, ale niezbyt obcisły, by ubrania nie krępowały ruchów. Zbyt luźny strój do jogi również nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ ubrania mogą przeszkadzać w niektórych figurach, a jeśli trenujesz pod okiem trenera, będzie on mieć problem to dostrzec przy zbyt luźnym ubraniu.

Na kobiecy strój do jogi składać się powinny: sportowy biustonosz, legginsy ¾, 2/3 lub 7/8, bluzka z długim, krótkim rękawem lub na ramiączkach (zależy od pory roku oraz dnia). Dopełnieniem do stroju będzie również bluza, która może przydać się na początek treningu, kiedy jeszcze nie jesteś rozgrzana, oraz na koniec, podczas relaksacji. Do treningów w domu kobiety bardzo często wybierają body.